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Cüneyt Çakır'a transfer teklifi

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MHK Başkanı Yusuf Namoğlu, Cüneyt Çakır'a yurt dışında hakemlik yapması için transfer teklifi geldiğini açıkladı

Cüneyt Çakır'a transfer teklifi
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Radyospor'a konuk olan Merkez Hakem Kurulu Başkanı Yusuf Namoğlu şunları ifade etti:

Geçen haftadan biliyorduk bir gün öne alarak maç verdik. Cüneyt Çakır tekrar kendisine güveninden Bayern ve Real Madrid'in maçlarını aldı. UEFA çok güvendiği hakem. İnşallah tarihe geçer ve Dünya Kupası finallerinde olur hedef bu. Şampiyonlar Ligi'nde final verir mi şöyle söylemek lazım üst üste Real Madrid yadaBayern maçı yönetti ve güveniyorlar haliyle finali verebilirler. Daha önce Barcelona-Juventus finalini yönetmişti.
"Collina ve UEFA, Cüneyt Çakır'a güveniyor"

Dünya Kupası finali yönetme ihtimali için ilk turlarda herkese şans gelecek bunları iyi kullanan oraya gidecek. FIFA'da Infantino ve Collina artık UEFA'dan gelme ve aktifler ayrıca Cüneyt Çakır'a güveniyorlar. Ülkemizin takımı olmayınca şansı artıyor örneğin Almanya finale kalsa Alman hakem yönetemez gibi...

"Cüneyt Çakır'a teklif geldi"

Cüneyt Çakır'a evet teklif geldi. Çok önemli paralar harcıyorlar mesela Rosetti Rusya'ya gitmişti. Clattenburg mesela hakemliği bıraktı Suudi Arabistan'da görev yapıyor. Böyle hakemlere karşı talep arttı. Bu yıllarda değil bizim dönemlerde de Petrovic'e mesela Japonya'dan teklif gelmişti. Cüneyt Çakır, Dünya Kupası sonrası değerlendirecektir. Maddi durumu değerlendirecektir. Her hakem için burada 1 alıyorsa 3 alması lazım ki gitsin.
"Süper Lig hakemleri yıllık 300 bin lira kazanıyor"

Cüneyt Çakır, Dünya Kupası'nın ardından karar verecektir. Türkiye'de hakemler profesyonel. Süper Lig hakemleri en az 300 bin yıllık ücret alır. Maç sayısına göre 400 bine yaklaşır. İngiltere'den sonra ikinci konundayız profesyonel hakemlik konusunda.

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