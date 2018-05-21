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Cumhuriyet Stadı’na neşter vuruldu

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İskele Cumhuriyet Stadı’nın zemininde yer alan dalgalanmaları ve su tutan bazı yerleri gidermek adına zemin tamamen sıyrıldı

Cumhuriyet Stadı’na neşter vuruldu
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 Spor Dairesi Müdürlüğü’nün bir süreden beridir sürdürdüğü saha bakım-onarım çalışmalarında sıra İskele Cumhuriyet Stadı’na geldi.

Sezonun tamamlanmasının ardından sahada var olan sorunların giderilmesi için harekete geçen Spor Dairesi yetkilileri, İskele Cumhuriyet Stadı’nın zemininde yer alan dalgalanmaları ve su tutan bazı yerleri gidermek adına zemini tamamen sıyırarak işe başladı. Zemindeki sorunların giderilmesinin ardından delme, kumlama ve ekim işlemlerinin yapılacağı belirtildi. Özellikle kumlamanın 2-3 kez yapılarak daha esnek ve su tutmayan bir zemin elde edilmek istenildiğini açıklayan Spor Dairesi Müdürü Alkan Değirmencioğlu, sahanın uzun yıllardır sorunlu olan sulama sistemini de yeniden tadil edeceklerini ve yeni sezona güzel bir zeminle girmeyi hedeflediklerini vurguladı.

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