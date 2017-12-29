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Cumhuriyet Stadı hegemonyası, 1 yıl sonra yıkıldı

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Cumhuriyet Stadı hegemonyası, 1 yıl sonra yıkıldı
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K-PET Süper Lig'in şampiyonluktaki iddialı ekibi Gençler Birliği'nde yaşanan olumsuz gelişmeler sonrasında Yeni Boğaziçi maçı kaybedilmişti.
Yeni Boğaziçi maçını 1-0 kaybeden Gençler Birliği, İskele Cumhuriyet Stadı'nda 1 yıl sonra mağlubiyet almış oldu. Hasan Topaloğlu idaresinde özellikle evinde yenilmez armada olan kırmızı siyahlılar, 18 Aralık 2016'da Çetinkaya'ya mağlup olduktan sonra ilk mağlubiyetini 23 Aralık 2017'deYeni Boğaziçi'nden almış oldu. Gençler Birliği, bu sürede evinde 15 maç oynadı. 
 

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