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Cumhuriyet Kupasında final günü

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Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı tarafından düzenlenen Cumhuriyet Kupası Futbol Turnuvasının ikincisi başlarken, final bugün oynanacak

Cumhuriyet Kupasında final günü
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Niyazi ERGÜLEN

Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı tarafından geçtiğimiz ilki yapılan Cumhuriyet Kupası Futbol Turnuvasının ikincisi başladı.
Turnuvanın ilk maçları dün Güzelyurt Üner Berkalp Stadyumunda oynandı. İlk maçlarda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Master Karması, Kocaeli Masterler Karmasını 7-1 mağlup ederek finale yükseldi. Gecenin ikinci maçında Cumhuriyet Meclisi Futbol Takımı, Londra Türk Toplumu Master Karması’nı, Hüseyin Amcaoğlu’nun yıldızlaştığı maçta 3-2 yenip finale yükseldi.

Final ve üçüncülük maçları bugün saat 16:00’da Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadyumunda oynanacak.

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