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Cumhuriyet Kupası gollü tamamlandı

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Cumhuriyet Kupası tamamlanırken, KKTC Master Takımı, İngiltere Türk Toplumu Master Takımını, Cumhuriyet Meclisi Takımı da Kocaeli Master Takımını farklı mağlup etti

Cumhuriyet Kupası gollü tamamlandı

Cumhuriyet Meclisi tarafından düzenlenen Cumhuriyet Kupası Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadyumunda oynanan maçlarla tamamlandı.

İkinci gün oynanan karşılaşmalarda KKTC Master Takımı, İngiltere Türk Toplumu Master Takımını 4-1, Cumhuriyet Meclisi Takımı da Türkiye’den Kocaeli Master Takımını 6-0 mağlup etti.

Maçlar arasında düzenlenen kupa töreninde katılan takımlara kupa ve madalyaları verildi.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay turnuvaya katkı koyan tüm takımlara teşekkür ederken, dostlukla kardeşlikle geçen iki gün yaşadıklarını söyledi.

Sporun birleştirici ruhunun her şeyin ötesinde olduğuna işaret eden Uluçay, birliktelik ile dünyaya ambargolar için mesajlar verildiğini söyledi.

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