“CONIFA’ya önem veriyoruz”

Geçtiğimiz hafta sonunu futbol ile içiçe geçiren Başbakan Erhürman, CONIFA Dünya Kupası’na destek verdiklerini söylerken, futbolcularımızın dışa açılımından dolayı CONIFA’ya önem verdiklerini belirtti

Başbakan Tufan Erhürman, geçtiğimiz hafta sonunu futbol ile içiçe geçirirken, Cumartesi günü önce K-PET Birinci Lig şampiyonu Gönyeli’ye daha sonra ise K-PET Süper Lig şampiyonu Yenicami’ye şampiyonluk kupalarını verdi. Erhürman, Pazar günü ise Göçmenköy Sentetik Stadı’nın resmi açışını gerçekleştirdi.

Erhürman, Yenicami – Cihangir maçında yaptığı açıklamada, futbolumuzun dışa açılı konusunda girişimlerinin olduğunu açıklarken, bu çalışmalara ek olarak da Milli Takım’ın, İngiltere’de katılacağı CONIFA Dünya Kupası’na destek verdiklerini söyledi.

Tufan Erhürman, CONIFA’nın futbolcularımızın dışa açılışı konusunda öneminin olduğunu belirtirken, CONIFA’ya önem verdiklerini belirtti.