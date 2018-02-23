CONIFA’ya LTTFF Karması ile hazırlanacaklar

LTTFF Karması, Mayıs ayında Londra’da yapılacak CONIFA 2018 Dünya Kupası’na katılacak ülkelerle özel maçlar yapacak

Salih ELİBOL

Londra Türk Toplumu Futbol Federasyonu (LTTFF) Karması, Mayıs ayında Londra’da yapılacak CONIFA 2018 Dünya Kupası’na katılacak ülkelerle özel maçlar yapmak için hazırlıklara başladı.

Aralarında KKTC Milli Takımı da olmak üzere 16 FIFA tarafından tanınmamış ülke milli takımlarının katılacağı turnuva öncesi Londra’ya gelecek ekiplerle LTTFF Karması özel maçlar oynayacak. LTTFF Karması, KKTC Milli Takımı’nın yanısıra hazırlanacak programa göre diğer ülke milli takımlarıyla da karşılaşacak.

LTTFF Karması, Menajer Soner Mustafa nezaretinde antrenmanlara başladı. Her Pazartesi akşamı New River Sports Centre’de 20.45-22.00 arası yapılan çalışmaların sonuncusuna 14 futbolcu katıldı. Menajer Soner Mustafa, lig maçlarını izlediğini belirterek, Nisan ayındaki maçlara kadar geniş bir kadro oluşturacaklarını söyledi.