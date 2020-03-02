CONIFA’da zirvedeyiz

Soydan SAKALLI
Bağımsız Futbol Federasyonları Birliği (CONIFA), CONIFA Dünya Sıralamasını geçtiğimiz gün güncelledi.
Güncellenen yeni sıralamaya KKTC Milli Takımı 1. sıraya yükseldi. Occitania Takımı, 24 ay boyunca faaliyet göstermemesinden dolayı CONIFA Dünya Sıralamasından çıkarılırken, ilk sıraya millilerimiz tırmandı. KKTC Milli Takımı 1548 puanla ilk sırada yer alırken, Karpatalya 1540 puanla ikinci, Kürdistan 1499 puanla üçüncü sırada yer aldılar.
İlk 10 sıra içerisinde Parishes of Jersey, Arksakh, South Ossetia, Abkhazia, Penjab, Padania ve Matabeleland takımları yer alıyorlar.