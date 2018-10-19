CONIFA tarihinde ilk olacak

CONIFA resmi internet sitesinden Kuzey Kıbrıs ile Sapmi arasında oynanacak Kadın Milli maçını duyururken, yapılan açıklamada tarihte ilk kez CONIFA çatısı altındaki ülkelerin kadın milli takımlarının bir karşılaşma yapacağı vurgulandı

Bağımsız Futbol Federasyonları Birliği (CONIFA) resmi internet sitesinden Kuzey Kıbrıs ile Sapmi arasında oynanacak Kadın Milli maçını duyurdu. Yapılan açıklamada tarihte ilk kez CONIFA çatısı altındaki ülkelerin kadın milli takımlarının bir karşılaşma yapacağı vurgulandı. CONIFA, maç ile ilgili olarak detayları da aktardı. Buna göre karşılaşma daha önce de KTFF'nin duyurduğu gibi 10 Kasım 2018 Cumartesi günü Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı'nda oynanacak. Karşılaşma saat 18.00'de başlayacak.

CONIFA resmi internet sitesinden şu açıklamalara yer verildi.

“CONIFA organizasyon olarak her zaman büyüyor ve herkesin futbol oynamasına olanak sağlıyor. Bu bağlamda, tarihimizde ilk kez yaşanacak bir durumu sizlere duyurmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Tarihteki ilk kadın milli futbol maçımız 10 Kasım 2018 tarihinde Kuzey Kıbrıs’ta oynanacak.

Bu dostluk karşılaşması Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu ile Sapmi Futbol Federasyonu arasında olacak. Maç dünyanın dört bir yanında üyelerimiz aracılığıyla kadın futbolunu tanıtmak için güzel bir girişim olacak. Kadın futbolunun bir parçası olarak, CONIFA Kadın Futbol Direktörlüğü bölümünde gönüllü olarak üyelerimize yardımcı olacak kişiler arıyoruz."