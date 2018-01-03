CONIFA için kura çekimi Cumartesi yapılacak

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu dış ilişkiler sorumlusu Orçun Kamalı, CONIFA Dünya Kupası kura çekiminin Cumartesi günü Acapulco Otel’de yapılacağını açıkladı

Necati KÜLAHLILAR

CONIFA Dünya Genel Kurul Toplantısı, 6-7 Ocak tarihleri arasında ülkemizde Acapulco Otel’de yapılıyor.

31 Mayıs – 9 Haziran tarihleri arasında İngiltere'nin başkenti Londra'da yapılacak CONIFA Dünya Kupası Şampiyonası’na hazırlık amacıyla düzenlenecek olan toplantı ile ilgili olarak Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu dış ilişkiler sorumlusu Orçun Kamalı, gazetemize açıklamalar yaptı. Orçun Kamalı’nın açıklamaları söyle:

“CONIFA Dünya Kupası için 15 ülkenin federasyon yöneticileri Cuma günü ülkemize gelecekler. İlk toplantı KKTC ile birlikte 16 ülkenin federasyon yöneticilerinin katılımıyla aynı gün gerçekleştirilecek. Cumartesi günü ise ikinci toplantı yapılıp, saat 13.00’ten itibaren CONIFA Dünya Kupası kura çekimi yapılacak. Pazar günü ise CONIFA Avrupa yöneticileri bir toplantı gerçekleştirecekler.

CONIFA Dünya Kupası, 31 Mayıs – 9 Haziran tarihleri arasında Londra'nın merkezi olan King Croos ve çevresindeki futbol stadlarında yapılacak.