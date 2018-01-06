CONIFA Dünya Kupası kuraları çekildi

CONIFA Dünya Genel Kurul toplantısı Acapulco Resort Hotel'de gerçekleştirilirken, CONIFA Dünya Kupası'nın kura çekimi de yapıldı. Kuzey Kıbrıs Milli Takımı’nın CONIFA 2018 Dünya Kupası'ndaki rakipleri Abhazya, Felvidek ve Tibet olacak

2017 yılı içerisinde CONIFA Avrupa Şampiyonası’na ev sahipliği yapan ülkemiz, bu başarılı organizasyon sonrasında bu kez de CONIFA Dünya Genel Kurul toplantısına ev sahipliği yaptı. Genel Kurul toplantısı Acapulco Resort Hotel'de dün başlarken, bugün tamamlanacak.

Acapulco Resort Hotel'de gerçekleştirilen toplantı çerçevesinde Londra'da gerçekleştirilecek olan CONIFA Dünya Kupası'nın kura çekimi de dün yapıldı. Dünya Kupası, 31 Mayıs -10 Haziran tarihlerinde Londra'da düzenlenecek.16 takımın, dörderli, 4 grupta mücadele edeceği Dünya Kupası'nda Kuzey Kıbrıs Milli Takımı, ikinci grupta yer alacak.

Kuzey Kıbrıs Milli Takımı, CONIFA 2018 Dünya Kupası'nda B Grubu'nda Abhazya, Felvidek ve Tibet ile yer aldı.

31 Mayısta başlayacak CONIFA Dünya Kupası maçlarında KKTC ilk maçını Felvidek ile oynayacak. 2 Haziran’da Tibet ile oynayacak KKTC, 3 Haziran’da ise Abhazya ile oynayarak grup maçlarını tamamlayacak.

Gruplar ve gruplarda yer alan takımlar şöyle:

Grup 1: Barawa, Ellan Vanin, Tamil Elam, Cascadia

Grup 2: Abhazya, KKTC, Felvidek, Tibet

Grup 3: Padanya, Szekelyland, Kribati, Matabeleland

Grup 4: Panjab, United Koreans In Japan, Western Armani, Kabylia