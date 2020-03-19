banner411
banner69
Futbolda bireysel çalışma dönemi
Futbolda bireysel çalışma dönemi
48 0
İşadamlarından büyük duyarlılık
İşadamlarından büyük duyarlılık
226 0
 
Lefkoşa Devlet Hastanesi 10 güne hazır
Lefkoşa Devlet Hastanesi 10 güne hazır
88 0
“Bize güvenin”
“Bize güvenin”
121 0
Futbolun İmam’ı
Futbolun İmam’ı
327 0
Korona virüste doğrular ve yanlışlar
Korona virüste doğrular ve yanlışlar
208 0
Pes dedirten görüntü
Pes dedirten görüntü
63 0
banner374

"Çok zor bir süreçten geçiyoruz"

banner27

Çetinkaya’nın deneyimli teknik direktörü Mehmet Bolkan, korona virüs tehlikesi, futbol liglerimizin ertelenmesi ve Çetinkaya’da yapılanlar konularında açıklamalarda bulundu. Bolkan: Çok zor bir süreçten geçiyoruz. Yapılması gereken yapılarak ligler durduruldu. Futbolcularımıza bireysel çalışma programları verdim. Herkes, kimsenin sağlığını riske atmadan çalışmalarını yapıyor

"Çok zor bir süreçten geçiyoruz"

Necati KÜLAHLILAR

K-PET Süper Lig’de playout hattında bulunan Çetinkaya’nın deneyimli teknik direktörü Mehmet Bolkan, Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi ilan edilen korona virüs tehlikesi, futbol liglerimizin ertelenmesi ve Çetinkaya’da şu an yapılanlar konularında açıklamalarda bulundu.

Liglerin başlamama ihtimalini daha yüksek

Mehmet Bolkan’ın açıklamaları şöyle:

“Tüm Dünyayı ve ülkemizi de etkisi altına alan bir tehlike ile karşı karşıyayız. Tüm Dünyada olduğu gibi biz de çok zor bir süreçten geçmekteyiz. Korona virüs tehlikesini atlatabilmek için de alınan önlemlere harfiyen uymak ve gerekmedikçe de evimizden çıkmamamız gerekmektedir.

Çetinkaya olarak Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunun ligleri durdurma kararına destek veriyoruz. Yapılması gereken buydu. Liglerin ne zaman başlayacağı belirsiz olmasına rağmen ben başlamama ihtimalini daha yüksek buluyorum. Çünkü sonuçta bahsi geçen şey sağlıktır.

Çetinkaya teknik direktörü olarak futbolcularımıza bireysel çalışma programları verdim. Herkes kendi başına bu çalışmaları kimsenin sağlığını riske atmadan gerçekleştiriyor. Yabancı futbolcularımız kendi tesislerimize yakın oturdukları için orada çalışmalarını tek tek sürdürüyorlar.

Futbolcularıma ikili çalışmayı dahi yasakladım. Zaten sürekli olarak onlarla iletişim içerisindeyim. Onları bu şekilde kontrol ediyorum. Bana futbolcularımdan takım olarak çalışalım diye talepler de geliyor. Ancak bunları kesinlikle kabul etmiyorum.

Bireysel çalışmalarımızı Kıbrıs Türk Futbol Federasyonundan gelecek resmi açıklamalara göre sürdürüp, sonrasında ona göre çalışma programlarımızı değerlendireceğiz.”

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.