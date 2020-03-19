Çetinkaya’nın deneyimli teknik direktörü Mehmet Bolkan, korona virüs tehlikesi, futbol liglerimizin ertelenmesi ve Çetinkaya’da yapılanlar konularında açıklamalarda bulundu. Bolkan: Çok zor bir süreçten geçiyoruz. Yapılması gereken yapılarak ligler durduruldu. Futbolcularımıza bireysel çalışma programları verdim. Herkes, kimsenin sağlığını riske atmadan çalışmalarını yapıyor

Necati KÜLAHLILAR

K-PET Süper Lig’de playout hattında bulunan Çetinkaya’nın deneyimli teknik direktörü Mehmet Bolkan, Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi ilan edilen korona virüs tehlikesi, futbol liglerimizin ertelenmesi ve Çetinkaya’da şu an yapılanlar konularında açıklamalarda bulundu.

Liglerin başlamama ihtimalini daha yüksek

Mehmet Bolkan’ın açıklamaları şöyle:

“Tüm Dünyayı ve ülkemizi de etkisi altına alan bir tehlike ile karşı karşıyayız. Tüm Dünyada olduğu gibi biz de çok zor bir süreçten geçmekteyiz. Korona virüs tehlikesini atlatabilmek için de alınan önlemlere harfiyen uymak ve gerekmedikçe de evimizden çıkmamamız gerekmektedir.

Çetinkaya olarak Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunun ligleri durdurma kararına destek veriyoruz. Yapılması gereken buydu. Liglerin ne zaman başlayacağı belirsiz olmasına rağmen ben başlamama ihtimalini daha yüksek buluyorum. Çünkü sonuçta bahsi geçen şey sağlıktır.

Çetinkaya teknik direktörü olarak futbolcularımıza bireysel çalışma programları verdim. Herkes kendi başına bu çalışmaları kimsenin sağlığını riske atmadan gerçekleştiriyor. Yabancı futbolcularımız kendi tesislerimize yakın oturdukları için orada çalışmalarını tek tek sürdürüyorlar.

Futbolcularıma ikili çalışmayı dahi yasakladım. Zaten sürekli olarak onlarla iletişim içerisindeyim. Onları bu şekilde kontrol ediyorum. Bana futbolcularımdan takım olarak çalışalım diye talepler de geliyor. Ancak bunları kesinlikle kabul etmiyorum.

Bireysel çalışmalarımızı Kıbrıs Türk Futbol Federasyonundan gelecek resmi açıklamalara göre sürdürüp, sonrasında ona göre çalışma programlarımızı değerlendireceğiz.”