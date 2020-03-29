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Çocuklar sağlıklı zeminlerde futbol oynamalı

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Urcan Vangöl Akademisinin, Tözün Tunalı Tesislerinde bulunan çim sahaları bakımdan geçirilirken,akademiden “Futbol oynayan çocuklara değer vermek, önemsemek, çocukların sağlıklı zeminlerde futbol oynamasını sağlamaktan geçer.” açıklaması yapıldı

Çocuklar sağlıklı zeminlerde futbol oynamalı

Dünyada ve ülkemizde gösterdiği etki nedeniyle alınan önlemler çerçevesinde faaliyetlerine ara veren Çetinkaya Urcan Vangöl Akademisinin, Tözün Tunalı Tesislerinde bulunan çim sahaları bakımdan geçirildi.

Futbol oynayan çocuklara değer verdiklerini açıklayan Çetinkaya Urcan Vangöl Akademisinden yapılan açıklama şöyle:

“Futbol oynayan çocuklara değer vermek önemsemek, çocukların sağlıklı zeminlerde futbol oynamasını sağlamaktan geçer.

Bizler en yakın zamanda çocuklarımızı Metehan bölgesinde bulunan doğal çim sahalarımızda futbol topunun peşinde koşarken görmeyi arzuluyor ve onlarla birlikte geleceğe yürümeye devam etmek istiyoruz.”

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