Çocuklar futbolla eğlendi

Yenicami Ağdelen Kulübü ve Decomar Mermer ve Granit Ltd sponsorluğunda önümüzdeki beş yıl boyunca düzenlenecek olan Belenco Futbol Turnuvası'nın, 1. hafta maçları 4 Şubat Pazar günü Yusuf Kaptan Futbol Sahası’nda yapıldı.
2010 – 2011 yaş grupları arasında düzenlenen 1. hafta karşılaşmalarına Binatlı Yılmaz Spor Kulubü , Dumlupınar Türk Spor Kulubü, Türk Ocağı Limasol SK, Altınayak Futbol takımı, Yenicami Ağdelen Kulubü A ve Yenicami Ağdelen Kulubü B takımları katıldı.
Güzel ve eğlenceli vaktin geçtiği Belenco Fubol Turnuvasında Tüm takımlara kupa , çocuklara ise sertifaka ve madalyalar verildi. 18 Şubat Pazar günü 2009 – 2010 yaş grupları arasında turnuvanın ikinci haftası gerçekleştirilecek.