Çocuklar futbolla eğlendi

Yenicami Ağdelen Kulübü'nün organize ettiği, Belenco Futbol Turnuvası'nın 1. hafta maçları yapılırken, tüm takımlar şampiyon ilan edilip, çocuklara madalyalar verildi

Yenicami Ağdelen Kulübü ve Decomar Mermer ve Granit Ltd sponsorluğunda önümüzdeki beş yıl boyunca düzenlenecek olan Belenco Futbol Turnuvası'nın, 1. hafta maçları 4 Şubat Pazar günü Yusuf Kaptan Futbol Sahası’nda yapıldı.

2010 – 2011 yaş grupları arasında düzenlenen 1. hafta karşılaşmalarına Binatlı Yılmaz Spor Kulubü , Dumlupınar Türk Spor Kulubü, Türk Ocağı Limasol SK, Altınayak Futbol takımı, Yenicami Ağdelen Kulubü A ve Yenicami Ağdelen Kulubü B takımları katıldı.

Güzel ve eğlenceli vaktin geçtiği Belenco Fubol Turnuvasında Tüm takımlara kupa , çocuklara ise sertifaka ve madalyalar verildi. 18 Şubat Pazar günü 2009 – 2010 yaş grupları arasında turnuvanın ikinci haftası gerçekleştirilecek.