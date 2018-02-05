banner107
60 0
Kırmızı Grupta zirve kayıpsız
Kırmızı Grupta zirve kayıpsız
245 0
Yeşilova alımını aldı
Yeşilova alımını aldı
61 0
35 0
Esentepe, Türkiye'den ikinci takviyeyi de yaptı
Esentepe, Türkiye'den ikinci takviyeyi de yaptı
38 0
" Gökhan Emreciksin ligimize heyecan getirecek’’
198 0
38 0
139 0
banner82
banner147

Çocuklar futbolla eğlendi

banner27

Yenicami Ağdelen Kulübü'nün organize ettiği, Belenco Futbol Turnuvası'nın 1. hafta maçları yapılırken, tüm takımlar şampiyon ilan edilip, çocuklara madalyalar verildi

Çocuklar futbolla eğlendi
banner137

Yenicami Ağdelen Kulübü ve Decomar Mermer ve Granit Ltd sponsorluğunda önümüzdeki beş yıl boyunca düzenlenecek olan Belenco Futbol Turnuvası'nın, 1. hafta maçları 4 Şubat Pazar günü Yusuf Kaptan Futbol Sahası’nda yapıldı.

2010 – 2011 yaş grupları arasında düzenlenen 1. hafta karşılaşmalarına Binatlı Yılmaz Spor Kulubü , Dumlupınar Türk Spor Kulubü, Türk Ocağı Limasol SK, Altınayak Futbol takımı, Yenicami Ağdelen Kulubü A ve Yenicami Ağdelen Kulubü B takımları katıldı.

Güzel ve eğlenceli vaktin geçtiği Belenco Fubol Turnuvasında Tüm takımlara kupa , çocuklara ise sertifaka ve madalyalar verildi. 18 Şubat Pazar günü 2009 – 2010 yaş grupları arasında turnuvanın ikinci haftası gerçekleştirilecek.

banner104
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.