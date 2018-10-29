Cocu'ya ödenecek tazminat belli oldu

Fenerbahçe'de teknik direktör Phillip Cocu'nun görevine son verilmesinin ardından en çok merak edilen konu sözleşme fesih şartlarının nasıl olduğu yönünde... Bir yıllık maaşını alacak olan Hollandalı çalıştırıcıya, sarı-lacivertli kulüp 2 milyon 125 bin avro ödeme yapacak

Fenerbahçe'de yolların ayrıldığı teknik direktör Phillip Cocu'ya ne kadar ödeme yapılacağı konusu gündemdeki yerini almış durumda.

Hollandalı teknik adamın sözleşme fesih şartlarına bakıldığında "Sözleşme fesih olduğu tarihten itibaren 1 yıllık maaşın tamamını alır" maddesi geçerli olacak.

Buna göre, Cocu'ya bir yıllık maaşının tamamı olarak 1 milyon 900 bin avro ödenecek. Cocu'ya bu bedelin dışında Eylül ayında 150 bin avroluk bir ek ödeme yapılmıştı.

Hollandalı çalıştırıcının sözleşmesinde "Sezon içinde fesih olursa hak edilmiş tüm bonusları alır" maddesi de bulunuyor. Bu nedenle UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalındığı için 75 bin avro ödenecek.

Fenerbahçe şampiyon olursa ya da sezonu liderin en fazla 8 puan gerisinde tamamlarsa 48 yaşındaki teknik adam, yaklaşık 700 bin avroyu da cebine koyacak.

Sarı-lacivertli kulüp, yeni teknik direktörün açıklanmasıyla birlikte 4 teknik direktöre maaş vermiş olacak.

Fenerbahçe, Aykut Kocaman ve Vitor Pereira'ya tazminatlarını ödemeye devam ediyor.