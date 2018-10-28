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Cocu görevden alındı

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Cocu görevden alındı
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Fenerbahçe’nin kendi sahasında Ankaragücü’ne 1 mağlup olması sonrasında beklenen gelişme yaşandı.

Fenerbahçe Kulübü, Hollandalı teknik adam Phillip Cocu'nun görevden alındığını duyurdu.

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında MKE Ankaragücü'nü konuk etti. Ülker Stadı'nda oynanan maçı konuk Ankaragücü 3-1 kazandı. 

Ankaragücü'nün gollerini 35'inci dakikada Faty, 74'de penaltıdan Erdem Özgenç ve 77'de El Kabir attı.

Fenerbahçe'nin tek golü 89'uncu dakikada Frey'den geldi.

Bu arada Fenerbahçeli oyuncu Slimani maçın 71'inci dakikasında kırmızı kartla oyun dışında kaldı. 

Bu sonuçla Ankaragücü puanını 16'ya çıkarttı. Fenerbahçe 9 puanda kaldı.

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