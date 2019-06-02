Civisil siftah etti

BTM İkinci Lig Beşinci Grupta, sonuncu Civisil ilk galibiyetini Tatlısu Seracılar karşısında 3-2'lik sonuçla alırken, rakibi ile puanları eşitledi.

İskele Cumhuriyet Stadında oynanan ve Eren Erdoğan'ın yönettiği Civisil - Tatlısu Seracılar maçı büyük çekişme içerisinde geçti. Maçın ilk devresi Tatlısu Seracılar'ın 1-0 üstünlüğünde tamamlandı. İkinci devreye Erdem'in 2 penaltı golüyle 2-1 öne geçerken, Tatlısu Seracılar, Hakan ile 2-2 eşitliği yakaladı. Ama maçta son sözü söyleyen Civisil'den Akan, skoru belirledi. 3-2