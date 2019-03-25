Çimlendirilmiş Mustafa Üçöz Sahası, hizmette

Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) Birinci Ligde mücadele eden Yılmazköy Spor Kulübü çimlendirilmiş sahasına kavuştu.

2017 yılında başlayan çimlendirme çalışmaları, 1,5 yıllık süre içerisinde tamamlanırken, Alayköy Belediyesi, Yılmazköy Muhtarlığı ve Mustafa Hacıali İşletmeleri, Yılmazköy Spor Kulübü yönetimine çimlendirme çalışmalarında katkı koydu.

Açılışına Mill, Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit’in de açılış törenine katıldığı çimlendirilmiş Mustafa Üçöz Sahasında oynanan ilk maçta ise Yılmazköy ile Zümrütköy, 3-3 berabere kaldılar.