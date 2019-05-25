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Cilayi’de dananın kuyruğu kopacak

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BTM 2.Ligi’nde 1.Grup’ta lider İncirli ile ikinci Akıncılar arasında Mehmetali Toker Stadında (Cilayi) oynanacak maç nefesleri kesecek

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Cilayi’de dananın kuyruğu kopacak
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Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından organize edilen BTM 2.Ligi’nde 1.Grup ve 3.Grup'ta 25-26 Mayıs tarihlerinde oynanacak olan karşılaşmaları ve maçları yönetecek hakemler açıklandı.

Saat 17:00’de başlayacak olan maçlar arasında en dikkat çekici olan maç ise BTM İkinci Lig Birinci Grupta lider İncirli ile ikinci Akıncılar arasında Cilayi olarak bilinen Mehmetali Toker Stadında oynanacak maç olacak. Bu zorlu maçı deneyimli hakem Şakir Azizoğlu yönetecek.

Maçların programı şöyle:

İncirli – Akıncılar, Mehmetali Toker Stadı, (Şakir Azizoğlu)

Çayönü – Tuzla, Dörtyol Stadı, (Olgun Canik)

Yenişehir – Güvercinlik, Canbulat Stadı, (İsmail Egeli)

Sadrazam Kayalar – Tepebaşı, Şht Şevket Kadir Stadı, (Hüseyin Özaşık)

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