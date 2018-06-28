Cilayi ruhu geri geldi

Toygan KÜLAHLILAR
Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) İkinci Ligi play-off B Grubu maçında Dörtyol Sahası’nda oynanan Türkmenköy - Karadeniz 61 maçında, rakibini 3-0 mağlup eden Türkmenköy, BTM Birinci Lige yükseldi. B Grubu'nun 3. maçı oynanmayacak.
Ozan Kel'in başarıyla yönettiği maça Karadeniz 61 hızlı başladı. Bordo mavililerin henüz 2. dakikada kazandığı penaltı vuruşunda Türkmenköy kalecisi Arif gole izin vermedi. İlk baskıyı atlatan Türkmenköy, 14. dakikada Gökan'ın kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti. 18. dakikada Atakan ilk devrenin skorunu belirledi. 2-0
İkinci devrede oyunu rölantide götüren Türkmenköy, uzatma dakikalarında Mehmet Çavuş'un golüyle maçı 3-0 kazanarak Play-off maçlarının ikincisini de kazanıp 6 puana ulaşıp şampiyonluğunu ilan etti. Maçta Türkmenköy'den Raşit, Karadeniz 61'den İbrahim kırmızı kart gördüler.
Türkmenköy, maçın ardından tribünleri dolduran taraftarının coşkulu tezahüratları eşliğinde şampiyonluk kupasını KTFF temsilcisi Remzi Cengiz'in elinden aldı.
Foto: Necati KÜLAHLILAR