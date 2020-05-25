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Cilayi için projeler hazırlanıyor

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Mehmetali Toker Stadının zeminini kurtarmak için girişimler başlatılırken, havuz projesinin tamamlanarak, alttan sulama sistemi ile zeminin sulanması hedefleniyor

Cilayi için projeler hazırlanıyor

Necati KÜLAHLILAR

BTM Birinci Lig ekiplerinden Türkmenköy’ünmaçlarını oynadığı Mehmetali Toker Stadının (Cilayi) zemini kurumakla karşı karşıya kaldı.

Türkmenköy gönüllüleri olarak Mehmetali Toker Stadının kurumaya yüz tutan zeminini kurtarmak ve yeniden sağlıklı bir çim zemin haline getirmek için girişimler başlatan grup, sahaya su havuzu kazandırmak için çalışıyor.

En büyük sorun olan su sorununu çözmek için 75 ton kapasiteli havuz için 32,000 TL’lik maliyet hesaplandı. İmece usulü ve toplanacak olan bağışlarla projeyi tamamlayarak, alttan sulama sistemi ile zeminin sulanması hedefleniyor.

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