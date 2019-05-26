Cilayi'de Bahtıkara'nın takımı güldü

Cilayi'den yetişen 2 teknik adam Evren Bahtıkara ile Ali İmam'ın takımları arasındaki mücadeleyi Evren Bahtıkara'nın takımı lider İncirli kazanırken, Akıncılar üçüncü sıraya geriledi

BTM İkinci Lig Birinci Grupta lider İncirli ile ikinci Akıncılar arasında Mehmetali Toker Stadında (Cilayi) oynanan maç nefesleri kesti.

BTM İkinci Lig Birinci Grupta lider İncirli ile ikinci Akıncılar arasında Cilayi olarak bilinen Mehmetali Toker Stadında oynanan hakem Şakir Azizoğlu yönettiği maç heyecan fırtınası şeklinde geçti.

8 sarı ve 3 kırmızı kartın çıktığı maçı 9 kişi tamamlayan İncirli'den Bekir ve İbrahim kırmızı kart görürlerken, Akıncılar'dan da Umut kırmızı kart gören futbolcu oldu.

İlk devresi 0-0 sona eren maçın ikinci devresinde usta sol ayak Ramadan Deniz'in kafa golüyle 1-0 öne geçen İncirli, İbrahim ile farkı 2'ye çıkardı. Akıncılar'da 89'da Asilkan'ın attığı gol puan için yeterli olmayınca İncirli maçı 2-1 kazandı.

Cilayi'den yetişen 2 teknik adam Evren Bahtıkara ile Ali İmam arasındaki mücadeleyi de Evren Bahtıkara kazanmış oldu.

İncirli aldığı galibiyetle devreyi 16 puanla lider tamamlarken, Akıncılar, Tuzla'nın gerisine düşerek üçüncü sırada kendine yer buldu.