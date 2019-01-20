Çil, Mağusa'ya döndü

K-PET Birinci Lig'in ikinci devresine tecrübeli bir kadro ile girmek isteyen Maraş, tecrübeli forvet Mehmet Çil'i kadrosuna kattı. Mağusalı olan ve bonservisi MTG'de bulunan Mehmet Çil, sezonun ilk devresini kiralık olarak Esentepe'de geçirdikten sonra bugün atacağı imza ile Mağusa ekibi Maraş'a kiralık olarak transfer olacak.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.