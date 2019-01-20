Çil, Mağusa'ya döndü

K-PET Birinci Lig'in ikinci devresine tecrübeli bir kadro ile girmek isteyen Maraş, tecrübeli forvet Mehmet Çil'i kadrosuna kattı. Mağusalı olan ve bonservisi MTG'de bulunan Mehmet Çil, sezonun ilk devresini kiralık olarak Esentepe'de geçirdikten sonra bugün atacağı imza ile Mağusa ekibi Maraş'a kiralık olarak transfer olacak.