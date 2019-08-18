Çiko kamp kadrosunda yok

Yenicami takımı oyuncularından Salih Güvensoy, kişisel sebeplerinden dolayı 19 Ağustos'ta başlayacak olan Ankara kampı kadrosundan Teknik Sorumlu Özgü Bayraktar tarafından çıkarıldı. Söz konusu gelişme Salih Güvensoy'un, eski takımı Doğan Türk Birliği'nden teklif almasından sonra yaşandı.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.