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Çiko kamp kadrosunda yok

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Çiko kamp kadrosunda yok
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Yenicami takımı oyuncularından Salih Güvensoy, kişisel sebeplerinden dolayı 19 Ağustos'ta başlayacak olan Ankara kampı kadrosundan Teknik Sorumlu Özgü Bayraktar tarafından çıkarıldı. Söz konusu gelişme Salih Güvensoy'un, eski takımı Doğan Türk Birliği'nden teklif almasından sonra yaşandı.

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