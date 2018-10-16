banner107
Alayköy kavşağında korkutan kaza
Alayköy kavşağında korkutan kaza
235 0
Hamitköy farka koştu
Hamitköy farka koştu
501 0
Mağusa’nın şakası yok
Mağusa’nın şakası yok
387 0
Kırmızı halıda güzeller geçidi
Kırmızı halıda güzeller geçidi
75 0
Liderimiz anısına dev organizasyon başladı
Liderimiz anısına dev organizasyon başladı
76 0
TUFAD Şeherde ll. cumartesi Lefkeliler Hanında
TUFAD Şeherde ll. cumartesi Lefkeliler Hanında
84 0
Miniklere hayvan sevgisi aşılandı
Miniklere hayvan sevgisi aşılandı
53 0
Deplasman takımlarının haftası
Deplasman takımlarının haftası
131 0
banner82
banner147

Çiko devreyi kapattı

banner27

Çiko devreyi kapattı
banner192

K-PET Süper Lig lideri Yenicami'nin başarılı sol kanat futbolcusu Salih Güvensoy (Çiko) devreyi kapattı.

Yenicami'nin, Gönyeli ile oynadığı maçın 18. dakikasında girdiği ikili mücadelede kaburgasında kırık oluşan Salih Güvensoy, 5 haftayı aşkın bir süre daha takımdan ayrı kalacak. Ancak sakatlığı nedeniyle sürekli yatması gereken ve ağırları devam eden Salih, korse eşliğinde kısıtlı şekilde hareket ediyor. Bu nedenle de başarılı futbolcu iyileştikten sonra da tam olarak hazır olamayacağından dolayı, ilk devrede forma giyemeyecek.

banner194
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.