K-PET Süper Lig lideri Yenicami'nin başarılı sol kanat futbolcusu Salih Güvensoy (Çiko) devreyi kapattı.

Yenicami'nin, Gönyeli ile oynadığı maçın 18. dakikasında girdiği ikili mücadelede kaburgasında kırık oluşan Salih Güvensoy, 5 haftayı aşkın bir süre daha takımdan ayrı kalacak. Ancak sakatlığı nedeniyle sürekli yatması gereken ve ağırları devam eden Salih, korse eşliğinde kısıtlı şekilde hareket ediyor. Bu nedenle de başarılı futbolcu iyileştikten sonra da tam olarak hazır olamayacağından dolayı, ilk devrede forma giyemeyecek.