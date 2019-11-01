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Cihangirliler, Karavezirler’i ziyaret ettiler

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Cihangirliler, Karavezirler’i ziyaret ettiler
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Cihangir Gençlik Spor Kulübü başkanı Aytaç Karavezirler,beraberindeki asbaşkan Koray Güvenoğlu, asbaşkan sporcu sorumlusu Hüseyin Karavezirler, asbaşkan sporcu sorumlusu Kamber Kurt, genel koordinatör Mustafa Cimcik, sporcu sorumlusu Hüseyin Karavezirler, teknik direktör Hasan Burgaç, yardımcı antrenör Mahmut Yaman ve kaleci antrenör Ahmet Çeliker ile birlikte Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler’i ziyaret ettiler.

Nezaket amaçlı gerçekleşen ziyaretten büyük mutluluk duyan Başkan Ali Karavezirler, Cihangir Gençlik Spor Kulübü’ne 2019-2020 Futbol sezonunda başarılar diledi. Karavezirler, tüm yönetici ve sporculara başarılar diledi.

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