Cihangir’in zirve inadı

Cihangir ligin rahat takımlarından Küçük Kaymaklı’yı Donatus’un golleriyle mağlup ederek zirveyi takibini sürdürdü. Küçük Kaymaklı’nın tek golünü Taner kaydetti

Yer: Cihangir Stadı

Hakemler: Ali Özer, Mehmet V. Çelik, İsmail Egeli

Cihangir: Mehmedemin, Nurettin, Zihni, Hüseyin, Behiç, Mikail, Musa (Dk.74 Çağlar), Gökhan (Dk.71 Kone), Ali, Eric, Donatus

K.Kaymaklı: Salih, Taner, Yusuf, Osita (Dk.83 Mehmet), Emre (Dk.66 Muhammet), Diabone, Okafor, Barkın, Berkem, Rifat, Bahadır

Goller: Dk.46, Dk.89 Edafe (Cihangir) - Dk.66 Taner (K.Kaymaklı)

K-PET Süper Lig'in 18. haftasında Cihangir, Küçük Kaymaklı'yı konuk etti. İlk devresi golsüz eşitlikle geçilen maçta kazanan 2-1'lik skorla Cihangir oldu.

Ev sahibi takım 46'da Donatus'ungolüyle öne geçerken konuk takım 66'da Taner ile eşitliği yakaladı. 89'da yine sahneye çıkan Donatus galibiyeti getiren isim oldu. Bu sonuçla Cihangir puanını 37 yaparken Kaymaklı 29 puanda kaldı.

Dk.19: Musa'nın ceza alanı dışından şutunda kaleciden seken topa Nurettin vurdu top üstten az farkla auta gitti.

Dk.27: Okafor'un ceza yayı üzerinden şutunda kaleci Mehmedemin son anda topu çelerek kornere gönderdi.

Dk.39: Emre'nin kullandığı serbest vuruşta kafalardan seken top kaleye yöneldi, Nurettin topu çizgiden çıkardı.

Dk.46: İkinci devre golle başladı. Başlama vuruşunun ardından atılan uzun topta Kaymaklı savunması hazırlıksız yakalandı. Kaleci Salih de öne çıkınca Edafe topu kontrol edip plase bir vuruşla topu ağlara yolladı. 1-0.

Dk.59: Musa sağdan ceza alanına girdi ve kale sahası önündeki bomboş Edafe'yi gördü ancan tok Edafe'nin arkasında kalınca mutlak bir gol kaçtı.

Dk.66: Taner'in sol çaprazdan ceza alanına ortasında Osita topa yükselince kaleci Mehmedemin'i şaşırttı ve kimsenin dokunamadığı top ağlarla buluştu. 1-1.

Dk.89: Bahadar'ın büyük hatasında topu kapan Edafe'nin vuruşunda kaleci Salih önledi ancak dönen topu takip eden Edafe meşin yuvarlağı boş kaleye bıraktı. 2-1.