Cihangir’in rakibi olmak için karşılaşacaklar

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’nun liglerini şampiyon olarak tamamlayan U21 Takımları arasında düzenlediği Ahmed Sami Topcan Kupası’nın ilk finalisti U21 Süper Lig şampiyonu Cihangir olmuştu.

Cihangir’in rakibi olacak olan ikinci finalisti belirleme maçında ise U21 Bölgesel Lig Batı Grubu’nu şampiyon olarak tamamlayan Hamitköy U-21 Takımı ile U21 Bölgesel Lig Doğu Grubu’nu şampiyon olarak tamamlayan Dumlupınar U-21 Takımı 5 Mayıs 2018, Cumartesi günü, saat 16:00'da Görneç Sahası'nda karşılaşacaklar.