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Cihangir’in önceliği sağlık

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Cihangir teknik direktörü Toygar Davulcu, sakatlık sorunu bulunan Nurettin ile Ali’yi, Doğan Türk Birliği karşısında riske etmeyecek

Cihangir’in önceliği sağlık
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K-PET Süper Lig’in 24. haftasında şampiyonluk hedefindeki Doğan Türk Birliği konuk edecek olan Cihangir’de bu karşılaşma öncesinde 2 önemli futbolcunun sakatlık sorunu moralleri bozdu.

Tahsin Mertekçi Kıbrıs Kupası maçında Küçük Kaymaklı’ya karşı da forma giyemeyen iki futbolcu, Nurettin ile Ali’yi, Doğan Türk Birliği karşısında da riske etmek istemeyen Cihangir teknik direktörü Toygar Davulcu, öncelikle futbolcularının sağlığını korumayı hedefliyor. Bu arada dizinde şişlik bulunan deneyimli futbolcu Salih’in durumu ise maç saati belli olacak.

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