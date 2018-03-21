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Cihangir’e kaymak gibi avantaj

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Tahsin Mertekçi Kıbrıs Kupası yarı final ilk maçında Küçük Kaymaklı ile Cihangir 1-1 berabere kaldı. Küçük Kaymaklı’nın golünü Arsene atarken, teknik dirtektör Mehmetali Özgürgün ve Hüseyin Sadıklar maçta kırmızı kart gördüler.Rövanş maçı öncesinde avantajı eline geçiren Cihangir’in golü, son haftaların golcüsü Offor’dan geldi

Cihangir’e kaymak gibi avantaj
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YER: Şht.Hüseyin Ruso

HAKEMLER: Kerem Eran, Hüseyin Özaşık, Ömer Doğru

KÜÇÜK KAYMAKLI: Ali, Berkem(DK 46 Sercan), Mehmet(DK 55 Yusuf), Uğur, Hüseyin Sadıklar, Turgut Kaan, Bayram, Konan, Hüseyin Adal(DK 72 Tuğrul), Franck, Arsene.

CİHANGİR: Raif, Erol, Ertan, Salih, Mikail, Smart, Osei, Offor, Fırat, Musa(DK 80 Doğan), Çağlar.

GOLLER: DK 85 Arsene(Küçük Kaymaklı). DK 57 Offor(Cihangir).

KIRMIZI KART:DK 65 Hüseyin Sadıklar(Küçük Kaymaklı).

Tahsin Mertekci Kıbrıs Kupası yarı final ilk maçında Küçük Kaymaklı ile Cihangir, Lefkoşa Şht. Hüseyin Ruso Stadı'nda karşı karşıya geldiler. Mücadele 1-1 eşitlikle sonuçlanırken rövanş öncesi konuk Cihangir avantaj elde etti. 

Küçük Kaymaklı'nın golünü 85. dakikada Arsene atarken, Cihangir'in golünü 56. dakikada Offor kaydetti. Mücadelenin 34. dakikasında Küçük Kaymaklı teknik dirtektörü Mehmetali Özgürgün, 65. dakikada ise Küçük Kaymaklı futbolcusu Hüseyin Sadıklar kırmızı kart görerek oyun alanı dışına gönderildi.

10.DK: Gelişen Küçük Kaymaklı atağında Cihangir ceza alanı içerisinde oluşan karambolde Konan’ın vuruşunu önce savunma sonrasında ise kaleci Raif kontrol etti.

17.DK: Sağ kanattan gelişen Cihangir atağında yapılan ortada Offor’un vuruşunu kaleci Ali önledi.

45.DK: Osei ile başlayan Cihangir atağında bu oyucunun pası ile buluşan Musa’nın vuruşu direğin yanından az farkla auta gitti.

57.DK: Gelişen Cihangir kontra atağında Offor’un vuruşu savunmaya vurarak ağlara gitti.0-1

77.DK: Offor ile başlayan yeni bir Cihangir atağında bu oyuncunun ar pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Smart’ın pozisyonunda top Ali’de kaldı.

85.DK: Sağ kanattan gelişen Küçük Kaymaklı atağında Konan2ın çevirdiği topta Arsene skora denge geitirdi.1-1

90+1.DK: Savunmada seken top sonrası ceza alanına giren Offor2un vuruşu yandan az farkla auta gitti.

90+4.DK: Cihangir takımının yakaladığı kontra atakta Fırat’ın ceza alanı içerisinde vuruşu kaleci Ali’de kaldı. İlerleyen dakikalarda başka gol olmayınca maç 1-1 sona erdi.

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