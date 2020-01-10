Cihangir’e başkan morali

K-PET Süper Lig ekiplerinden Cihangir ikinci devre hazırlıklarını Antalya’da sürdürürken, başkan Aytaç Karavezirler’in kampı ziyaret etmesi takımdaki moralleri daha da yükseltti.

Aytaç Karavezirler dün Antalya’da Grand Lara Park Otel’de düzenlenen kampı ziyaret etti. Günün son antrenmanı sonunda yapılan çift kale maç için takımlar iddiaya girerken, kazanan takımlar gururla poz veriyorlar. Bu arada takımdan ayrılan Ndue’nin yerine 4 futbolcu denenmeye alındı.

Fubtolcuların motivasyonunu artırmayı hedefleyen teknik heyet ise her günün sonunda antrenmanın en iyi çalışan futbolcusunu belirleyip, bir plaketle ödüllendiriyor. Dünkü antrenmanların en iyi performans sergileyen futbolcusu Gökhan Özer olurken, plaketini başkan Aytaç Karavezirler verdi.