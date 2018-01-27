Cihangir’den çıkış yok

Stad: Cihangir Stadı
Hakemler: Serhan Şimşek, Emine Yarkın, Hüseyin Özaşık
Cihangir: Raif, Erol (Çağlar), Ertan (Musa), Nurettin, Salih, Mikail, Smart, Osei, Offor, Doğan (Ali Öztürk), Fırat
TOL: Ali Karal, Michael (Doğukan), İsmet, Mustafa Avcı, Bilal, James, Justice (Hasan), Remzi, İlker, Yunus (Foovi), Ömer
Goller: 38.Dk Ertan ,60.Dk Salih (Cihangir), 79.Dk Mikail K.K (TOL)
K-Pet Süper Lig’in ikinci devresi ilk hafta karşılaşmasında karşı karşıya gelen ve alt sıralar
açısından kritik bir öneme sahip mücadeleden ev sahibi Cihangir galip ayrılmayı başarırken, sıralamada yükseldi.
27.Dk: Cihangir atağında Erol'un pasıyla topla buluşan Osei ceza sahası dışından sert vurdu ancak kaleci Ali gole izin vermedi.
38.Dk: Cihangir atağında ceza sahası içerisinde topla buluşan Ertan dönerek vuruşunda topu filelere gönderdi. CİHANGİR 1-0 TOL
40.Dk: Cihangir atağında Mikail soldan topu ceza sahasına ortaladı. Offor'un kafa vuruşunda top üstten dışarıya gitti.
44.Dk: Cihangir atağında Erol sağdan topu ceza sahasına ortaladı. Ertan'ın kafa vuruşunda kaleci Ali topu kornere çeldi.
60.Dk: Cihangir atağında ceza sahası içerisinde topla buluşan Salih Say plase bir vuruşla topu filelere gönderdi. CİHANGİR 2-0 TOL
79.Dk: TOL atağında İlker'in havalandırdığı topta Remzi kafa vuruşunu yaptı. Kaleci Raif topu kontrol edemedi ve Mikail ile Foovi topa birlikte hamle yaptı Mikail topu uzaklaştırmak isterken ters bir vuruşla kendi ağlarına gönderdi. CİHANGİR 2-1 TOL
90.Dk: TOL atağında Foovi ceza sahası içerisinde topla buluştu ve pasını Hasan'a aktardı. Hasan'ın orta şut karışımı vuruşunda top İsmet'in önünde kaldı. İsmet müsait pozisyonda zayıf bir vuruş gerçekleştirdi ve kaleci Raif rahatlıkla topa sahip oldu. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Cihangir kritik bir üç puanı hanesine yazdırdı.