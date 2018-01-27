Cihangir’den çıkış yok

Cihangir güçlenmiş kadrosuyla bire bir rakibi Türk Ocağı’nı 2-1 mağlup ederek, kendi evinde kolay puan kaybetmeyeceğini gösterirken, rakibine de 3 puan fark yaptı. Hakemlerin iyi yönetim sergilediği maçı kaybeden Türk Ocağı, Derviş Kolcu yönetiminde çıktığı ilk maçtan puan çıkaramadı

Stad: Cihangir Stadı

Hakemler: Serhan Şimşek, Emine Yarkın, Hüseyin Özaşık

Cihangir: Raif, Erol (Çağlar), Ertan (Musa), Nurettin, Salih, Mikail, Smart, Osei, Offor, Doğan (Ali Öztürk), Fırat

TOL: Ali Karal, Michael (Doğukan), İsmet, Mustafa Avcı, Bilal, James, Justice (Hasan), Remzi, İlker, Yunus (Foovi), Ömer

Goller: 38.Dk Ertan ,60.Dk Salih (Cihangir), 79.Dk Mikail K.K (TOL)

K-Pet Süper Lig’in ikinci devresi ilk hafta karşılaşmasında karşı karşıya gelen ve alt sıralar

açısından kritik bir öneme sahip mücadeleden ev sahibi Cihangir galip ayrılmayı başarırken, sıralamada yükseldi.

27.Dk: Cihangir atağında Erol'un pasıyla topla buluşan Osei ceza sahası dışından sert vurdu ancak kaleci Ali gole izin vermedi.

38.Dk: Cihangir atağında ceza sahası içerisinde topla buluşan Ertan dönerek vuruşunda topu filelere gönderdi. CİHANGİR 1-0 TOL

40.Dk: Cihangir atağında Mikail soldan topu ceza sahasına ortaladı. Offor'un kafa vuruşunda top üstten dışarıya gitti.

44.Dk: Cihangir atağında Erol sağdan topu ceza sahasına ortaladı. Ertan'ın kafa vuruşunda kaleci Ali topu kornere çeldi.

60.Dk: Cihangir atağında ceza sahası içerisinde topla buluşan Salih Say plase bir vuruşla topu filelere gönderdi. CİHANGİR 2-0 TOL

79.Dk: TOL atağında İlker'in havalandırdığı topta Remzi kafa vuruşunu yaptı. Kaleci Raif topu kontrol edemedi ve Mikail ile Foovi topa birlikte hamle yaptı Mikail topu uzaklaştırmak isterken ters bir vuruşla kendi ağlarına gönderdi. CİHANGİR 2-1 TOL

90.Dk: TOL atağında Foovi ceza sahası içerisinde topla buluştu ve pasını Hasan'a aktardı. Hasan'ın orta şut karışımı vuruşunda top İsmet'in önünde kaldı. İsmet müsait pozisyonda zayıf bir vuruş gerçekleştirdi ve kaleci Raif rahatlıkla topa sahip oldu. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Cihangir kritik bir üç puanı hanesine yazdırdı.