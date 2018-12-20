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Cihangir’de yaprak dökümü

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Cihangir’de yaprak dökümü
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K-PET Süper Lig’de son 2 haftayı mağlubiyetle kapatan Cihangir’de, takımdan ayrılan futbolculara bir yenisi daha eklendi. Musa’nın ayrılma kararı almasından sonra sezon başında yine Cihangir’e transfer olan kaleci Türkkan Delideniz de dün yönetim ve teknik heyeti arayarak takımdan ayrılma kararı aldığını söyledi. Türkkan, U21 Kuralı’ndan dolayı, yeteri süre alamaması nedeniyle Cihangir ile yollarını ayırdı.

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