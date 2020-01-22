banner255
banner69
Ocak, Gürcistan'dan takviye yaptı
Ocak, Gürcistan'dan takviye yaptı
132 0
94 0
 
Geçitkale Belediyesi’ne alkış
Geçitkale Belediyesi’ne alkış
480 0
Tüp gaza bir zam daha
Tüp gaza bir zam daha
198 0
Hamitköy'de, Kone ve Camara imzaladı
Hamitköy'de, Kone ve Camara imzaladı
184 0
Avustralya'yı bu kez de dolu vurdu
Avustralya'yı bu kez de dolu vurdu
58 0
Ağaçlar şöminelere kurban ediliyor
Ağaçlar şöminelere kurban ediliyor
36 0
banner374

Cihangir’de şok ayrılıklar sürüyor

banner27

Cihangir’de yabancı futbolcuların şok ayrılıkları sürerken, Ndue'den sonra Mishali Lungelo da takımdan ayrıldı. Cihangir, Felix’i antrenmanlara indirmeye başladı

Cihangir’de şok ayrılıklar sürüyor

İbrahim DALOĞLU

Cihangir’de yabancı futbolcuların şok ayrılıkları sürüyor. Ndue'den sonra Mishali Lungelo da takımdan ayrıldı.

K-Pet Süper Lig’in ikinci devresinde şampiyonluğu kovalamak isteyen Cihangir’de, Ndue’den sonra Mishali de takımdan ayrıldı. Takımın ilk devredeki en golcü futbolcusu olan ve 17 golle gol krallığı yarışında ilk sırada yer alan Mishali, geçtiğimiz gün başkan Aytaç Karavezirler'den izin isteyerek ülkeden ayrıldı.

Babasının bulduğu bir takıma transfer olacak olan Mishali'nin şoku atlatan Cihangir yönetimi, Gönyeli’nin gözden çıkardığı Felix’i antrenmanlara indirip denemeye aldı. Cihangir teknik direktörü Hasan Burgaç kısa süre içerisinde Felix ile ilgili kararını verecek.

Ndue ve Mishali’nin takımdan ayrılmasıyla Cihangir ilk devredeki en etkili iki hücum oyuncusundan yoksun şekilde ikinci devreye başlayacak.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.