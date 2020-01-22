Cihangir’de şok ayrılıklar sürüyor

Cihangir’de yabancı futbolcuların şok ayrılıkları sürerken, Ndue'den sonra Mishali Lungelo da takımdan ayrıldı. Cihangir, Felix’i antrenmanlara indirmeye başladı

İbrahim DALOĞLU

Cihangir’de yabancı futbolcuların şok ayrılıkları sürüyor. Ndue'den sonra Mishali Lungelo da takımdan ayrıldı.

K-Pet Süper Lig’in ikinci devresinde şampiyonluğu kovalamak isteyen Cihangir’de, Ndue’den sonra Mishali de takımdan ayrıldı. Takımın ilk devredeki en golcü futbolcusu olan ve 17 golle gol krallığı yarışında ilk sırada yer alan Mishali, geçtiğimiz gün başkan Aytaç Karavezirler'den izin isteyerek ülkeden ayrıldı.

Babasının bulduğu bir takıma transfer olacak olan Mishali'nin şoku atlatan Cihangir yönetimi, Gönyeli’nin gözden çıkardığı Felix’i antrenmanlara indirip denemeye aldı. Cihangir teknik direktörü Hasan Burgaç kısa süre içerisinde Felix ile ilgili kararını verecek.

Ndue ve Mishali’nin takımdan ayrılmasıyla Cihangir ilk devredeki en etkili iki hücum oyuncusundan yoksun şekilde ikinci devreye başlayacak.