Cihangir’de rota Piro ile Rahmi

K-PET Süper Lig’in ikinci devresine iyi bir kadro ile girmek isteyen Cihangir, transferde kaleci Hasan Piro ile Rahmi Çelik’i kadrosuna katmak istiyor.

İlk devrenin son haftalarında Merit Alsancak Yeşilova ile bazı sorunlar yaşayan Hasan Piro ile Lefke’den ayrılmak isteyen Rahmiy’i transfer etmek isteyen Cihangir, girişimlere başladı. Cihangir teknik direktörü Toygar Davulcu, takımda tek kaleci kalan Tuğcan ve sakatlanan Ertan’a alternatif yaratmak için bu transferleri gerçekleştirmek istediklerini açıkladı.

Bu arada yabancı futbolculardan Uche takımda kalacak. Yannick takıma katılacak. Emeka ya da Victory’den biri ile yollar ayrılacak.