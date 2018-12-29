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Cihangir’de mutlu son

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Cihangir, kendi evinde Mağusa Türk Gücü’nden sonra Lefke’yi de mağlup ederek, devrenin son 2 maçını kazanıp, 4. sırada kendisine yer buldu

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Cihangir’de mutlu son
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YER: Cihangir Stadı

HAKEMLER: Ali Özer, Necmi Bulut, Cemal Sarı

CİHANGİR: Tuğcan, Fırat(DK 46 Doğan), Nurettin, Salih, Mikail, Erol, Çağlar(DK 90 Ömer), Ali(DK 73 Ergün), Victory, Uche, Nnaemeka.

LEFKE: Mehmet, Aykut, Deniz(DK 62 Yılmaz), Rahmi, Yakup(DK 68 Mustafa), Mehmet Volkan, Semih, Allen, Candy, Bidemi, Kasım.

KIRMIZI KART: DK 50 Rahmi(Lefke).

GOLLER: DK 45+1 pen Fırat, DK 49 Nnaemeka(Cihangir).

K-PET Süper Lig’in 2 güçlü ekibinin mücadelesinde Lefke’yi 2-0 mağlup eden Cihangir, devreyi dördüncü tamamladı.

Maçın 45+1. dakikasında Rahmi’nin, Ali Öztürk’ü düşürmesiyle kazanılan penaltı vuruşunu Fırat gole çevirip ilk devrenin skorunu belirledi.

İkinci devrede Cihangir daha etkili oynarken, 49. dakikada Emeka farkı 2’ye çıkardı. Golden sonra Lefke’den Rahmi ile Candy arasında tartışma çıktı. Rahmi’nin, Candy’ye hareketi sonrasında Lefke teknik direktörü İltaç Karayel futbolcusunu oyundan almaya çalışırken, hakem Ali Özer, Rahmi’yi kırmızı kartla cezalandırdı. Maç 2-0 sona ererken, Lefkeliler, hakem Ali Özer’e büyük tepki gösterdiler.

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