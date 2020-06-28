Cihangir’de birlik beraberlik günü

Hakemler: Mustafa Öztugay, Sertan Alkın, Abdullah Genç
Cihangir:Hasancan Celal, Nurettin Gecekuşu, Osman Şah, Musa Şanlıer, Donatus Edafe
Eric Agyei, Mikail Sivri, Ali Öztürk, Hüseyin Hürben, Ismael Kone, Zihni Temelci
Yenicami: Ercan Samancıoğlu, Tansel Ekingen, Hascan Kırmaz, Hasan Ulukök, Serge Abaka, John Ebuka, Hasan Evren, Farouk Dadzie, Mahmut İneci, Aminu, Koray Özteknik
Goller: Dk.43 Ismael Kone (Cihangir) – Dk.18 Hasan C. Evren (Yenicami)
K-Pet Süper Lig'in 24. hafta mücadelesinde Cihangir ile Yenicami, Cihangir Stadı'nda oynanan karşılaşmada 1-1 berabere kaldılar.
Karşılaşmanın 18. dakikasında konuk Yenicami genç futbolcu Hasan Celil Evren'in golü ile deplasmanda 1-0 öne geçti. Cihangir 43. dakikada Kone ile skoru eşitledi. 1-1
İkinci yarıda gol olmayınca maç ilk devrede atılan gollerle 1-1 eşitlikle sonuçlandı. Ligin 25. haftasında Cihangir, Binatlı'ya konuk olacak. Yenicami ise sahasında kupadaki rakibi Türk Ocağı'nı konuk edecek.