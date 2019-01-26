Cihangir zor da olsa turladı

Kıbrıs Kupası’nın son şampiyonu Cihangir, Hamitköy karşısında zorlanmasına rağmen, rakibini mağlup edip, ikinci tura yükseldi. Hamitköy ise girdiği pozisyonları değerlendiremeyince tura veda etti

Stadyum: Cihangir Stadı Hakemler: Serhan Şimşek, Ahmet Özkurtuluş, Halil Erdem Canaloğlu Cihangir: Tuğcan, Fırat, Nurettin(45.Dk Ertan) Salih Say, Mikail,Erol, Musa (59.Dk Çağlar), Ali, Henri (72.Dk Doğan), Yannick, Uche Hamitköy: Emre Nalbant, Salih, Furkan, Michael, Agit, Osman,, Hüseyin Çıdamlı, Osman, Muhammet, Hasan, İbrahim Kaba(66.Dk Ardahan) Mert Ateş (85.Dk Taner) Goller: 5.ve 45.Dk Henry,80.Dk Uche (Cihangir), 40.Dk Furkan 90. Dk Muhammet (Hamitköy) Hamit SAKALLI Kıbrıs Kupası’nda ilk tur maçında, kupanın son şampiyonu Cihangir, Hamitköy karşısında zorlanmasına rağmen, rakibini mağlup edip, ikinci tura yükseldi. 5.Dk: Cihangir’de kazanılan korneri kullanan Fırat’ın ortasında Henry kafa vuruşunu yaparak topu filelere gönderdi. Cihangir 1-0 Hamitköy 40.Dk: Hamitköy atağında ceza sahası dışında topla buluşan Furkan’ın vuruşunda top filelere gitti. Cihangir 1-1 Hamitköy 45.Dk: Cihangir atağında Musa soldan topu ceza sahasına ortaladı ve Henri boş pozisyonda topu kafayla filelere gönderdi. Cihangir 2-1 Hamitköy 80.Dk: Cihangir atağında Çağlar’ın pasıyla topla buluşan Uche vuruşunda topu filelere gönderdi. Cihangir 3-1 Hamitköy 90.Dk: Hamitköy atağında Ardahan ceza sahası içerisinde topla buluştu ve Erol’dan sıyrılmak istedi ancak Erol topa elle müdahale edince hakem Serhan Şimşek penaltı noktasını gösterdi. Vuruşu kullanan Muhammet topu filelere gönderdi. Cihangir 3-2 Hamitköy