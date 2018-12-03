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Cihangir, Yenicami'ye bunu hep yapıyor

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Cihangir, Yenicami deplasmanından puan çıkarma geleneğini yine devam ettirirken, rakibine zirve yarışında 2 puan daha kaybettirdi. Yenicami aldığı beraberlik sonrasında lider MTG'nin 2 puan gerisine düştü

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Cihangir, Yenicami'ye bunu hep yapıyor
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YER: Lefkoşa Atatürk Stadyumu

HAKEMLER: Kerem Eran, Mehmet Ekşici, Necmi Bulut

YENİCAMİ: Ercan, Emin(DK 79 Ali), Yasin, Farouk, Zihni, Ünal, Tansel, Kenneth, Hüseyin(DK 90 Esin), John Ebuka, Hasan(DK 69 Mehmet Altın).

CİHANGİR: Tuğcan, Fırat, Çağlar(DEK 76 Nurettin), Ertan, Salih, Erol, Mikail, Ali(DK 80 Doğan), Victory, Uche, Nnaemeka(DK 61 Musa).

GOLLER: DK 14 Hasan, DK 70 John Ebuka(Yenicami). DK 77 Victory, DK 84 Salih(Cihangir).

K-PET Süper Lig'de düşüşe geçen Yenicami, Cihangir karşısında 2 farklı öne geçmesine rağmen galibiyeti koruyamayıp, beraberliğe razı olurken, üst üste 3. maçta puan kayıpları yaptı. Hasan ve Ebuka ile 2 - 0'ı yakalayan Yenicami, Emin'in sakatlanıp oyundan çıkmasından sonra Victory ve Salih'in gollerine engel olamadı.

9.DK: Çabuk gelişen ev sahibi takım atağında, Cihangir ceza alanı içerisinde Hüseyin Sadıklar’ın vuruşunu savunma son anda kornere çeldi.

14.DK: Ev sahibi Yenicami’nin kazandığı serbest vuruşta Hasan Ulukök mükemmel bir vuruşla takımını öne geçiren isim oldu.1-0

24.DK: Gelişen konuk Cihangir atağında Yenicami savunmasından iyi sıyrılan Uche’nin ceza alanı içerisinde yaptığı sert vuruşta top yan direğe vurarak oyun alanını terk etti.

58.DK: Gelişen bir başka konuk Cihangir atağında yapılan ortada kaleci Ercan’ın elinden kaçırdığı topa Nnameka’nın müsait durumda yaptığı vuruşta top savunmaya çarparak kornere gitti.

70.DK:Yenicami kontra atağında topla buluşan Joh Ebuka kaleci ile karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruş sonrası farkı ikiye çıkaran isim oldu.2-0

72.DK: Cihangir takımının geliştirdiği yeni bir atakta Musa’nın vuruşunda top yandan az farkla auta gitti.

75.DK: Sağ kanattan aldığı topla ceza alanına giren Farouk’un vuruşunda top direği yalayarak dışarı gitti.

77.DK: Konuk Cihangir atağında kendi topu ile pozisyonu hazırlayan Victory ceza alanı dışından sert ve düzgün bir vuruşla farkı bire indiren isim oldu.2-1

81.DK: Bir başka konuk takım Cihangir atağında ceza alanı içerisinde Musa’nın yaptığı vuruşta top savunmaya da çarparak direkten oyun alanına geri döndü.

84.DK: Cihangir takımının kazandığı serbest vuruşta Musa’nın yaptığı güzel ortada topu iyi takip eden Salih Say yaptığı vuruş sonrası skoru dengeleyen isim oldu.2-2

Geriye kalan dakikalar sonucu değiştirmeyince çalan son düdükle karşılaşma beraberlikle tamamlandı.

(Foto: Necati KÜLAHLILAR)

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