Cihangir, yabancılarıyla güldü

Cihangir, yabancı futbolcuları Victory ve Emeka’nın golleriyle Esentepe’yi mağlup ederek, puanını 14 yaptı. Mehmet Çil’in tek golüyle yetinen Esentepe ise son bölümde 21 yaş altı kuralından forma şansı yakalayan kaleci Tuğcan’ı geçemeyerek haftayı puansız tamamladı

Yer: Cihangir Stadyumu

Hakemler: Osman Özpaşa, Halil Erdem Canaloğlu, Burak Mandıralı, Turgay Misk

Cihangir: Tuğcan Aksulu, Fırat Ersalan, Çağlar Toklu(Dk.76 Nurettin Gecekuşu), Ertan Bulut, Salih Say, Erol Aksunlar, Mikail Sivri, Ali Öztürk(Dk.67 Musa Şanlıer), Omodiabge Victory, Uche Sunday, Emeka Juvenal

Esentepe: Ali Karal, Hasan Songur, Ahmet Karal(Dk.65 Şahin Şeker), Uğurcan Başayak, Yakup Şen, Mahmut İzoğlu, Mahmut Amasyalı(Dk.53 Kağan Görneçli), Mehmet Çil, Odi Henry, Muhammed Ali Karal(Dk.79 Burak Tümkan), Tidiane Sane

Goller: Dk.25 Victory, Dk.51 Emeka(Cihangir)- Dk.82 Mehmet Çil(Esentepe)

K-PET Süper Lig’de Cihangir, Necati Tilki yönetiminde ilk maçına çıkan Esentepe’yi yabancı futbolcuları Victory ve Emeka’nın golleriyle mağlup ederek üst sıralarda kaldı. Galibiyete hasret kalan Esentepe ise düşme hattında kalmaya devam etti.

26.DK: Cihangir öne geçti. Sağ taraftan gelişen atakta Uche’nin pasında Victory sağ çaprazdan düzgün bir vuruşla topu filelere gönderdi. 1-0

33.DK: Cihangir penaltı kaçırdı. Orta sahada topla buluşan Fırat, savunma arkasına Erol’un yaptığı koşuyu gördü ve topu onunla buluşturdu. Erol kaleci Ali’yi geçmek isterken yerde kaldı. Topun başına geçen Ertan, topu kalecinin soluna gönderdi. Kaleci Ali topu kurtarmayı başardı.

38. DK: Savunmanın arkasına bir başka atılan topta Uche karşı karşıya pozisyonda vuruşunu yaptı, kaleci Ali kurtarmayı başardı. Dönen Emeka tamamlamak istedi ancak Ali yakın mesafeden bir kez daha müdahale etti ve top direğe çarptıktan sonra Ali’de kaldı.

45.DK: Fırat’ın ara pasında topla buluşan Victory kaleci Ali’yi aşırtmak istedi. Topu dışarı göndererek takımını mutlak bir golden etti.

51.DK: Fırat’ın ceza alanına yolladığı ara topuyla Uche buluştu. Bu oyuncunun kale sahasına yolladığı paralel topa uygun durumda dokunan Emeka ağlara göndererek farkı ikiye çıkardı. 2-0

59.DK: Sol kanattan Uğurcan’ın ortasında kaleci Tuğcan boşa çıkdı. Arka direkte topla buluşan Ahmet Karal sert vurdu. Kaleci Tuğcan topu kornere çeldi.

82.DK: Esentepe farkı 1’e indirdi. Savunmanın arkasına atılan topla buluşan tecrübeli golcü Mehmet Çil klasını göstererek topu ağlara gönderdi. 2-1

87.DK: Paslaşarak kullanılan korner atışında Kağan topu uygun durumdaki Şahin Şeker’e aktardı. Bu oyuncunun vuruşunda kaleci Tuğcan topu kontrol etmeyi başardı.

90+1 DK: Ali Karal’ın yolladığı uzun topta Ertan’ın uzaklaştırdığı topda Sane ceza sahası üzerinden gelişine güzel vurdu. Top az farkla dışarı gitti.