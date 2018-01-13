Cihangir umut verdi

Cihangir, Salı günü tamamlayacağı Antalya kampında sıkı bir çalışma temposu içerisine girerken, dün öğleden sonra 1 de hazırlık maçı yaptı. Hollanda alt lig ekiplerinden Amsterdam Gençler Birliği ile Kervansaray Otel'in sahasında hazırlık maçı yapan Cihangir iyi futbol oynadığı maçı 3 - 1 kazandı. Teknik direktör Toygar Davulcu'nun tüm futbolculara şans verdiği maçta Cihangir'in gollerini Offor 2 ve Fırat attı. Fırat'ın golü sağ ayağı ile atması ise maçın en çok konuşulan olayı oldu.
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