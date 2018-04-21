Cihangir üç attı üç aldı

Stad: Cihangir Stadı

Hakemler : Kerem Eran, İsfendiyar Açıksöz, Ali Akçınar

Cihangir: Raif , Erol ,Ertan, Salih, Mikail, Smart ( DK.80 Musa ), Osei, Offor, Fırat ( DK 80. Nurettin ), Çağlar, Ali ( DK 52. Doğan ).

Yalova: İrfan ( DK 40.Orçun ), Ali Karayel (DK 55.Ali Azouz ), Hasip, Çağan, Mahmut, Selçuk, Uche , Edis, Batshı( DK 67. Metin ),Buğra, Murat.

Goller: DK:29 Fırat, DK:52 Doğan DK:82 Offor ( Cihangir )

Cihangir evinde konuk ettiği düşme potası içindeki Yalova’yı 3-0 mağlup ederek play-out oynama hattının dışında kaldı.

DK 2: Maça hızlı başlayan Yalova ceza alanı dışından yaptığı vuruşla gol arayan Edis başarılı olamadı.

DK 29: Cihangir atağında kaleci İrfan topu kornere gönderirken topun başına Fırat geçti. Korner atışını kullanan Fırat vuruşunda topun defansa çarparak kaleciyi yanıltması sonucu top ağlarla buluştu ve Cihangir 1 - 0 Yalova oldu.

İlk yarıda başka gol olmayınca maçın devre arası skoru Cihangir 1 -0 Yalova oldu.

İkinci yarıda rüzgar Yalova'nın lehine de olsa bu avantajı değerlendiremeyen taraf oldu.

DK 52 : Cihangir takımında maça Ali'ni yerine oyuna giren Doğan yapılan ortada muhteşem bir kafa vuruşu ile topu ağlara yolladı. Cihangir 2-0 Yalova

Yalova takımı Cihangir karşında yenik olmasına rağmen maça ortak olmaya çalıştı ve ataklarını sıklaştırarak farkı bire indirmeye çalışırken başarılı olmayan taraf oldu.

DK 82: Ev sahibi Cihangir farkı artırmak için Yalova kalesine yüklenirken rakibine yaptığı faul sonrası sarı kart gören Yalova'lı futbolcu Mahmut oldu. Offor'un ceza alanına gelen topa yaptığı vuruşla fark üçe çıktı ve Cihangir 3-0 Yalova

Maçın geriye kalan dakikaları karşılık ataklar halinde geçti ancak her iki tarafta gol bulamadı. Bu sonuçla Cihangir rahat bir nefes alırken puanını 39 yaptı. Rakibi Yalova ise 22 puanda kalarak Play-Out için şansını ilerleyen haftalara bıraktı.