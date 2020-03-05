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Cihangir U21 futbolcularına, 9 maç ceza

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Disiplin Kurulu, Hamitköy U21 Takımı ile oynadıkları maçta kırmızı kart gören 4 Cihangir U21 Takımı futbolcusuna, toplam 9 maç ceza verdi

Cihangir U21 futbolcularına, 9 maç ceza

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu  29 Şubat-1 Mart 2020 tarihleri arasında oynanan K-Pet Süper Lig, K-Pet 1.Lig, U21 Ligleri ve U15 Ligi ile ilgili toplandı.

Av. Gizem Bahri Soydan başkanlığında toplanan Disiplin Kurulu oynanan karşılaşmalarla ilgili olarak disiplin cezalarını görüştü. Disiplin Kurulu, Hamitköy U21 Takımı ile oynadıkları maçta kırmızı kart gören 4 Cihangir U21 Takımı futbolcusuna, toplam 9 maç ceza verdi. Aynı maçta kırmızı kart gören Cihangir yöneticisi Mehmet Bozat da 3 maçla cezalandırıldı.

Toplantıda aşağıdaki kararlar alındı;

FUTBOLCU

CEZA

ŞAHİN EROLDeğirmenlik SK

1 Maç

Abdullah BasanGöçmenköy

2 Maç

ERDİNÇ BÖREKÇİDTB

1 Maç

FIDELIS IRIAYeşilova

1 Maç

BURAK GÖKKAYACihangir

1 Maç

AKTAN BİRKAYCihangir GSK

2 Maç

ALİ KAHRAMANCihangir

2 Maç

MUSTAFA  SELEKERCihangir

2 Maç

BERKAY EMİRKANCihangir

3 Maç

ADEM HACET Hamitköy

1 Maç

YİĞİT YILMAZÇetinkaya

1 Maç

KAĞAN GÖRNEÇLİEsentepe

1 Maç

DOĞUKAN ŞENGÜL Dörtyol

2 Maç

Mehmet KaradağKarşıyaka

1 Maç

 KULÜP/PERSONEL/ANT./TD

CEZA

Mehmet Ali TopaloğluMesarya

2 Maç

MEHMET BOZATCihangir GSK

3 Maç

ÖZGÜN TAYANÇLIGöçmenköy

3 Maç

 4 SARI KART NEDENİYLE 1 MAÇ CEZALI OYUNCULAR

FUTBOLCU İSMİ

KULÜBÜ

AZİZ TOPEL DUYURAN

Maraş GSK

BEHİÇ KUM

Cihangir GSK

TUFAN GENÇAY

Gönyeli SK

AZİZ ÖZSAKALLI

Bostancı Bağcıl SK

ERDOĞAN MURAT

L. Gençler Birliği SK

DENİZ KİBAR

L. Gençler Birliği SK

DOĞUKAN DEMİRMAN

Çetinkaya TSK

BERHAN CELME

L. Gençler Birliği SK

TARIK AKREP

Çetinkaya TSK

MUSTAFA SÜZGEN

Binatlı YSK

AHMET AYDOĞDU

Ozanköy SK

MURAT UÇAR

Maraş GSK

DOĞUKAN ŞENGÜL

Dörtyol SK

DOĞAN AKTAŞLI

Girne Halk Evi

ÜNER HAMMALOĞLU

Mesarya SK

LAWRENCE OGBE

Gençlik Gücü TSK

ŞAHİN SOYHAN

Çetinkaya TSK

GÜVENÇ SAKALLIOĞLU

Doğan Türk Birliği

MÜNÜR GÜRLER

Merit Alsancak Yeşilova

TUGAY ALTUNTAŞ

L. Gençler Birliği SK

ISAAC OWUSU

Baf Ülkü Yurdu

ÇAĞDAŞ ÇARIK

Küçük Kaymaklı TSK

EMİR ÖZTEMİZ

Mormenekşe GBSK

YUSUF KURT

Lefke TSK

ŞÜKRÜ HİLMİ ERDOĞAN

Esentepe KKSK

MUHİTTİN ÖZTÜRK

Göçmenköy İYSK

MAZLUM GÜNEŞ

Merit Alsancak Yeşilova

RAMADAN ÜNERALP

Doğan Türk Birliği

SERHAT BOSTANCI

Düzkaya KOSK

ERDİNÇ YILMAZ

Gençlik Gücü TSK

GÖKBERK EJMİ

L. Gençler Birliği SK

OSMAN KIRMIZI

L. Gençler Birliği SK

HÜSEYİN TUR

L. Gençler Birliği SK

SALİH KARAL

Esentepe KKSK

BARIŞ ÖZÜŞ

Lapta TBSK

BILL OSMAN BEYZA

Merit Alsancak Yeşilova

AKIN SAYAR

Merit Alsancak Yeşilova

ALİ MOAFİ

L. Gençler Birliği SK
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