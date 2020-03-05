Cihangir U21 futbolcularına, 9 maç ceza

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu 29 Şubat-1 Mart 2020 tarihleri arasında oynanan K-Pet Süper Lig, K-Pet 1.Lig, U21 Ligleri ve U15 Ligi ile ilgili toplandı.
Av. Gizem Bahri Soydan başkanlığında toplanan Disiplin Kurulu oynanan karşılaşmalarla ilgili olarak disiplin cezalarını görüştü. Disiplin Kurulu, Hamitköy U21 Takımı ile oynadıkları maçta kırmızı kart gören 4 Cihangir U21 Takımı futbolcusuna, toplam 9 maç ceza verdi. Aynı maçta kırmızı kart gören Cihangir yöneticisi Mehmet Bozat da 3 maçla cezalandırıldı.
Toplantıda aşağıdaki kararlar alındı;
|
FUTBOLCU
|
CEZA
|
ŞAHİN EROLDeğirmenlik SK
|
1 Maç
|
Abdullah BasanGöçmenköy
|
2 Maç
|
ERDİNÇ BÖREKÇİDTB
|
1 Maç
|
FIDELIS IRIAYeşilova
|
1 Maç
|
BURAK GÖKKAYACihangir
|
1 Maç
|
AKTAN BİRKAYCihangir GSK
|
2 Maç
|
ALİ KAHRAMANCihangir
|
2 Maç
|
MUSTAFA SELEKERCihangir
|
2 Maç
|
BERKAY EMİRKANCihangir
|
3 Maç
|
ADEM HACET Hamitköy
|
1 Maç
|
YİĞİT YILMAZÇetinkaya
|
1 Maç
|
KAĞAN GÖRNEÇLİEsentepe
|
1 Maç
|
DOĞUKAN ŞENGÜL Dörtyol
|
2 Maç
|
Mehmet KaradağKarşıyaka
|
1 Maç
|
KULÜP/PERSONEL/ANT./TD
|
CEZA
|
Mehmet Ali TopaloğluMesarya
|
2 Maç
|
MEHMET BOZATCihangir GSK
|
3 Maç
|
ÖZGÜN TAYANÇLIGöçmenköy
|
3 Maç
|
4 SARI KART NEDENİYLE 1 MAÇ CEZALI OYUNCULAR
|
FUTBOLCU İSMİ
|
KULÜBÜ
|
AZİZ TOPEL DUYURAN
|
Maraş GSK
|
BEHİÇ KUM
|
Cihangir GSK
|
TUFAN GENÇAY
|
Gönyeli SK
|
AZİZ ÖZSAKALLI
|
Bostancı Bağcıl SK
|
ERDOĞAN MURAT
|
L. Gençler Birliği SK
|
DENİZ KİBAR
|
L. Gençler Birliği SK
|
DOĞUKAN DEMİRMAN
|
Çetinkaya TSK
|
BERHAN CELME
|
L. Gençler Birliği SK
|
TARIK AKREP
|
Çetinkaya TSK
|
MUSTAFA SÜZGEN
|
Binatlı YSK
|
AHMET AYDOĞDU
|
Ozanköy SK
|
MURAT UÇAR
|
Maraş GSK
|
DOĞUKAN ŞENGÜL
|
Dörtyol SK
|
DOĞAN AKTAŞLI
|
Girne Halk Evi
|
ÜNER HAMMALOĞLU
|
Mesarya SK
|
LAWRENCE OGBE
|
Gençlik Gücü TSK
|
ŞAHİN SOYHAN
|
Çetinkaya TSK
|
GÜVENÇ SAKALLIOĞLU
|
Doğan Türk Birliği
|
MÜNÜR GÜRLER
|
Merit Alsancak Yeşilova
|
TUGAY ALTUNTAŞ
|
L. Gençler Birliği SK
|
ISAAC OWUSU
|
Baf Ülkü Yurdu
|
ÇAĞDAŞ ÇARIK
|
Küçük Kaymaklı TSK
|
EMİR ÖZTEMİZ
|
Mormenekşe GBSK
|
YUSUF KURT
|
Lefke TSK
|
ŞÜKRÜ HİLMİ ERDOĞAN
|
Esentepe KKSK
|
MUHİTTİN ÖZTÜRK
|
Göçmenköy İYSK
|
MAZLUM GÜNEŞ
|
Merit Alsancak Yeşilova
|
RAMADAN ÜNERALP
|
Doğan Türk Birliği
|
SERHAT BOSTANCI
|
Düzkaya KOSK
|
ERDİNÇ YILMAZ
|
Gençlik Gücü TSK
|
GÖKBERK EJMİ
|
L. Gençler Birliği SK
|
OSMAN KIRMIZI
|
L. Gençler Birliği SK
|
HÜSEYİN TUR
|
L. Gençler Birliği SK
|
SALİH KARAL
|
Esentepe KKSK
|
BARIŞ ÖZÜŞ
|
Lapta TBSK
|
BILL OSMAN BEYZA
|
Merit Alsancak Yeşilova
|
AKIN SAYAR
|
Merit Alsancak Yeşilova
|
ALİ MOAFİ
|
L. Gençler Birliği SK