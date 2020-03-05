Cihangir U21 futbolcularına, 9 maç ceza

Disiplin Kurulu, Hamitköy U21 Takımı ile oynadıkları maçta kırmızı kart gören 4 Cihangir U21 Takımı futbolcusuna, toplam 9 maç ceza verdi

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu 29 Şubat-1 Mart 2020 tarihleri arasında oynanan K-Pet Süper Lig, K-Pet 1.Lig, U21 Ligleri ve U15 Ligi ile ilgili toplandı.

Av. Gizem Bahri Soydan başkanlığında toplanan Disiplin Kurulu oynanan karşılaşmalarla ilgili olarak disiplin cezalarını görüştü. Disiplin Kurulu, Hamitköy U21 Takımı ile oynadıkları maçta kırmızı kart gören 4 Cihangir U21 Takımı futbolcusuna, toplam 9 maç ceza verdi. Aynı maçta kırmızı kart gören Cihangir yöneticisi Mehmet Bozat da 3 maçla cezalandırıldı.

Toplantıda aşağıdaki kararlar alındı;