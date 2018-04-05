Cihangir tarih yazıyor

Cihangir, Tahsin Mertekçi Kıbrıs Kupası finalinde Küçük Kaymaklı’yı eleyerek kulüp tarihinde ilk kez finale yükselip tarih yazarken, kupayı da kazanarak tarihinin en büyük başarısına imza atmayı hedefliyor

Cihangir Stadı'nda dolu ve coşkulu tribünler önünde oynanan maçın başından sonuna kadar kendisine yeterli olan 0-0’lık skoru korumayı başaran Cihangir’de futbolcular finale yükselmenin sevincini, “Çifte telli oynayarak” kutladılar

Küçük Kaymaklı ise 9 kişi tamamladığı maçtan istediğini alamadan ayrılıp, ligden sonra kupaya da havlu atıp, başarısız geçen sezonun tamamlanmasını bekleyecek

YER: Cihangir Stadı

HAKEMLER: Mehmet Sezener, Mehmet Ekşici, Zekai Töre

CİHANGİR: Raif, Erol, Ertan, Salih, Mikail, Smart, Osei, Offor, Doğan(DK 63 Ali), (DK 90+1 Burak), Fırat, Çağlar.

KÜÇÜK KAYMAKLI: Ali, Turgut, Berkem, Mehmet Kaygısız, Uğur, Sercan(DK 85 Tuğrul), Hüseyin Sadıklar, Bayram(DK 57 Yusuf), Konan, Arsene, Hüseyin Adal(DK 87 Yağış).

KIRMIZI KART: DK 90+5 Konan, Mehmet Kaygısız(Küçük Kaymaklı)

Tahsin Mertekçi Kıbrıs Kupası Cihangir – Küçük Kaymaklı yarı final rövanş mücadesi dün oynanırken, Cihangir adını finale yazdırdı.

Cihangir Stadı'nda oynanan ve 0-0 tamamlanan mücadelenin 54. dakikasında Cihangir, Ertan Bulut ile bir de penaltı vuruşundan yararlanamadı. Mücadelenin son anlarında Küçük Kaymaklı'dan Konan ve Mehmet Kaygısız kırmızı kart gördü.

13.DK: Kalabalık adamla gelişen Cihangir atağında Offor’un pası ile topla buluşan Fırat’ın ceza alanı içerisinde yaptığı vuruş yandan auta gitti.

21.DK: Sol kanattan gelişen Küçük Kaymaklı atağında Uğur’un son çizgiden yaptığı ortada Konan’ın kafa vuruşu direğin az farkla üzerinden auta gitti.

54.DK: Cihangir takımının Smart ile başlattığı atakta Küçük Kaymaklı ceza alanı içerisinde Hüseyin Adal’ın Fırat’ı yere düşürmesi sonucu ev sahibi takım penaltı vuruşu kazandı. Atışı kullanan Ertan kaleci Ali Duvarcı’yı geçemedi.

75.DK: Hızlı gelişen Küçük Kaymaklı atağında Uğur’un ceza alanı içerisinde yaptığı sert vuruşta köşeye giden topu kaleci Raif son anda önlemeyi başardı.

Geriye kalan dakikalar sonucu değiştirmeyince Cihangir çalan son düdükle adını finale yazdıran taraf oldu.