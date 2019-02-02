Cihangir sonunu iyi getirdi

Cihangir son 10 dakika içerisinde 3 gol bulduğu maçta Küçük Kaymaklı’yı 4 farkla geçip, zirve takibini sürdürdü. Küçük Kaymaklı ise risk aldığı bölümlerde kalesinde goller görerek maçı farklı kaybetti

Yer: Cihangir Stadı

Hakemler: Mustafa Öztugay, Mert Ercan Bulut, Ferhat Tuna

Cihangir: Tuğcan, Fırat, Ertan, Musa(Halil İbrahim), Uche, Nurettin, Salih, Erol, Henri, Yannick, Ali

Küçük Kaymaklı: Raif, Bahadır, Sercan(Taner), Hüseyin, Asare, Bello, Tamen, Muhammed(Erdoğan), Mehmet Koyuncu(Ramadan), Mehmet Göçben, Rifat

K-PET Süper Lig’de üst sıralarda yer alan Cihangir, teknik direktör Hasan Burgaç yönetiminde Küçük Kaymaklı’yı Uche’nin 2, Henri, Musa ve Fırat’ın golleriyle 5-1 mağlup ederek, ikinci devreye flaş bir başlangıç yaptı. Emre Perçinci yönetiminde ilk maçına çıkan Küçük Kaymaklı ise Bahadır’ın tek golüne rağmen farklı mağlubiyetle alt sıralarda kaldı.

Maçın ilk devresine her 2 takım da hızlı başlarken, Cihangir 9. Dakikada Uche ile 1-0 öne geçti. Bu gole Bahadır 27. Dakikada cevap verince skor 1-1 oldu. 39’da Henri’nin golüyle devre 2-1 sona erdi.

İkinci devre uzun süre dengeli giden oyunun son bölümünde Küçük Kaymaklı’nın risk almasını değerlendiren Cihangir, 82’de Musa ile 3-1’i bulurken, 90+1’de Fırat skoru 4-1 yaptı. 90+3’te ise Uche skoru belirledi. 5-1