Cihangir son şampiyonu eledi

Cihangir, kupanın son şampiyonu Türk Ocağı’nı penaltılarda eleyerek adını çeyrek finale yazdırdı

1-1 (Penaltılarda 7-6)

Yer: Cihangir Stadı

Hakemler: Turgay Misk, Mehmet Tarım, Necmi Bulut

Cihangir: Raif, Fırat, Smart(Çağlar), Nurettin(Doğan), Salih, Erol, Mikail, Ali(Musa), Ertan, Osei, Offor

TOL: Ali, Bilal, Ömer, Dome(Mehmet), Remzi, Hascan(Doğukan), James, İsmet, Mustafa, Justice, İlker (Eneramo)

Tahsin Mertekçi Kıbrıs Kupası ikinci tur mücadelesinde Cihangir ile Türk Ocağı, Cihangir Stadı'nda karşı karşıya geldi. Normal süresi ve 15'er dakikalık uzatma süreleri 1-1 biten mücadeleyi penaltı atışları sonrasında 6-5 toplamda ise 7-6 Cihangir kazandı. Bu sonuçla Cihangir, kupanın son şampiyonu olan rakibini eleyerek adını çeyrek finale yazdırdı. Cihangir'in golünü 20. dakikada Quincy atarken, Türk Ocağı'nın golünü ise 85. dakikada penaltıdan yeni yıldız oyuncusu Eneramo kaydetti.