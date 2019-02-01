Cihangir sarı kart mağduru

Cihangir’in başarılı futbolcuları, Çağlar Toklu, Mikail Sivri ve Doğan’ın sarı kart cezaları bulunuyor

K-PET Süper Lig’de ilk devrede başarılı bir performans sergileyen ve ikinci devrede üst sıralara tırmanmayı hedefleyecek olan Cihangir’in başarılı futbolcuları, Çağlar Toklu, Mikail Sivri ve Doğan’ın sarı kart cezaları bulunuyor.

İlk devrede orta saha ve savunmada başarılı performansı ile dikkat çeken Çağlar Toklu, Mikail ve Doğan, Cihangir’in 15. haftada oynadığı Lefke maçında gördükleri sarı kartlarla, 4 sarı kart cezalısı durumuna düşmüşlerdi. İlk devre boyunca ilk 11’in değişmez isimlerinden olan futbolcular, Küçük Kaymaklı ile oynanacak olan ikinci devrenin ilk maçında forma giyemeyecekler.