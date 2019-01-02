Cihangir sarardı

Cihangir’de, tam 3 futbolcu 4 sarı kart cezalısı durumuna düşerken, ikinci devrenin ilk maçında Küçük Kaymaklı maçında oynayamayacaklar

Mehmet SUNGUR

K-PET Süper Lig’de başarılı bir ilk devre geçiren Cihangir’de, tam 3 futbolcu 4 sarı kart cezalısı durumuna düştü.

Çağlar Toklu, Doğan Işıker ve Mikail Sivri, Cihangir’in 2-0 kazandığı Lefke maçında gördükleri sarı kartlarla 4 sarı kart cezalısı durumuna düştü. Dar ama kaliteli bir kadroya sahip olan Cihangir’de ikinci devrenin ilk maçında 3 futbolcunun oynayamayacak olması, teknik direktör Toygar Davulcu’yu kadro kurma konusunda sıkıntıya sokacak.

İlk devreyi 27 puanla dördüncü sırada tamamlayan Cihangir, ikinci devrenin ilk maçında Küçük Kaymaklı’yı konuk edecek.