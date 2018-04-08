Cihangir şanssızlığını yendi

Cihangir, kupa dönüşünde ligde maç kaybetmenin verdiği stresle çıktığı maçta Yeniboğaziçi’ni beklemediği kadar rahat bir şekilde farklı mağlup ederken, şeytanın bacağını da kırmış oldu

YER: Cihangir Stadı

HAKEMLER: Ali Özer, Hakan Gök, Ali Akçınar

CİHANGİR: Raif, Erol, Ertan, Salih, Mikail, Smart(DK 72 Ali), Offor, Doğan, Fırat, Musa(DK 65 Osei), Çağlar(DK 77 Burak).

YENİ BOĞAZİÇİ: Remzi, Zübeyir(DK 88 Ergün), Armond, Toygar, Ousmane, İsmail, Ramadan, Keita, Rüstem(DK 81 Sadi), Kemal(DK 46 Eli Amir), Haşim.

GOLLER: DK 8 Musa, DK 25,67 Offor, DK 74 Fırat(Cihangir). DK 77 Ramadan(Yeni Boğaziçi)

K-Pet Birinci Lig'de 26. hafta mücadelesinde Cihangir ile Yeniboğaziçi, Cihangir Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mücadele 4-1 ev sahibi Cihangir'in üstünlüğünde sona erdi.

Cihangir'e galibiyeti getiren golleri 8. dakikada Musa, 25 ve 67. dakikalarda Offor ve 74. dakikada Fırat kaydetti. Yeniboğaziçi'nin tek golünü ise 77. dakikada Ramadan attı.

8.DK: Gelişen Cihangir atağında Fırat’ın pası ile ceza alanına giren Musa aşırtma vuruş sonrası takımını öne geçiren isim oldu.1-0

21.DK: Sol kanattan gelişen konuk Yeni Boğaziçi atağında yapılan ortada arka direkte Zübeyir’in yaptığı kafa vuruşunu kale çizgisinin üzerinde savunmada Salih Say kontrol etti.

25.DK: Sağ kanattan gelişen ev sahibi takım atağında Doğan’ın yaptığı ortada ön direkte Offor kafa vuruşu ile takımını iki farklı üstünlüğe taşıyan isim oldu.2-0

35.DK: Yeni Boğaziçi takımının kazandığı serbest vuruşta İsmail Tırlık’ın kullandığı frikikte Raif gelen topu çift yumrukla uzaklaştırdı.

43.DK: Sağ kanattan gelişen yeni bir ev sahibi takım takım atağında Doğan’ın ortasında Offor’dan önce savunmada Keita topu kornere çeldi.

59.DK: Sol kanattan gelişen konuk Yeni Boğaziçi atağında Rüstem’in yaptığı ortada ceza alanı içerisinde Ousmane’nin kafa vuruşu kaleci Raif’te kaldı.

61.DK: Kalabalık adamla gelişen Cihangir atağında ceza alanı dışından Fırat’ın vuruşu direğin üzerinden az farkla auta gitti.

64.DK: Yeni Boğaziçi kontra atağında ceza alanı dışından Keıta’nın vuruşunda Raif topu yumruklamayı başardı.

67.DK: Mikail Fırat ver kaçında Mikail’in son çizgiden yaptığı ortada ceza alanı içerisinde Offor yaptığı kafa vuruşu ile farkı üçe çıkardı.3-0

71.DK: Cihangir kontra atağında Fırat’ın ceza alanı içerisinde kestiği topu kaleci Remzi son anda uzaklaştırdı.

74.DK: Cihangir takımının geliştirdiği atakta ceza alanına çabuk giren kaptan Fırat yaptığı vuruş sonrası kaleci Remzi’yi mağlup ederek arkı dört’e çıkaran isim oldu.4-0

77.DK: Sol kanattan Eli Amir ile başlayan Yeni Boğaziçi atağında bu oyuncunun ortasında topla buluşan Ramadan yaptığı vuruş sonrası farkı üçe indirdi.4-1

85.DK: Cihangir takımının geliştirdiği atakta ceza alanı içerisinde Ertan’ın vuruşunu kaleci Remzi kornere çeldi.

86.DK: Kalabalık adamla gelişen Cihangir atağında Offor’un sert şutunda kaleci Remzi’nin altından geçen topu son anda savunma uzaklaştırdı.

Geriye kalan dakikalar sonucu değiştirmeyince çalan son düdük sonrası Cihangir haftayı 3 puanla kapatan taraf oldu. Bu galibiyetle Cihangir puanını 36'ya yükseltirken, Yeniboğaziçi 20 puanla düşme hattında kalmaya devam etti.