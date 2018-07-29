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Cihangir, Raif için mesaj yayınladı

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Cihangir, Raif için mesaj yayınladı
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Cihangir kulübü, bonservisli olarak Küçük Kaymaklı'ya transfer olan eski kalecisi Raif Denktaş Pehlivan için veda ve başarı mesajı yayınladı.

Cihangir'in tarihinde ilk kez kazandığı Kıbrıs Kupası'nın kazanılmasında önemli payı bulunan Raif ile ilgili kulüp tarafından yapılan açıklama şöyle:

"Geride bıraktığımız unutulmaz sezonda kalemizi koruyan kalecimiz Raif Denktaş Pehlivan, Küçük Kaymaklı kulübüne transfer olmuştur.

Verdiği unutulmaz emekleri, hırsı, azmi ve herşey için çok teşekkür eder başarılar dileriz. Yolun açık olsun RALF..."

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